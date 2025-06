Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grote tegenvaller voor huurders: tijdelijke verhoging huurtoeslag gaat nu ook niet door

Mensen die uitkeken naar de tijdelijke verhoging van de huurtoeslag, komen van een koude kermis thuis. Na het tóch niet bevriezen van de huren, is er nu ook een streep gezet door de tijdelijke verhoging van de huurtoeslag. Er blijkt geen geld meer te zijn om de ‘boodschappenbonus’, die Geert Wilders eerder beloofde, uit te betalen.

Dit blijkt uit antwoorden van demissionair minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) op vragen over de voorjaarsnota. Dat het niet doorgaat heeft alles te maken met het bevriezen van de huren. Door deze maatregel zou de schatkist een meevaller van 500 miljoen euro krijgen. De overheid zou bij bevriezing minder geld kwijt zijn aan huurtoeslagen. Maar nu de huurbevriezing toch niet doorgaat, loopt de overheid ook die financiële meevaller mis. Hierdoor blijft er volgens Heinen niet genoeg geld over om de tijdelijke verhoging van de huurtoeslag te realiseren. De kosten van de verhoging bedragen namelijk een miljard euro.

Verhoging huurtoeslag

De eenmalige verhoging van de huurtoeslag was een wens van de PVV in de onderhandelingen voor de voorjaarsnota. Tijdens die onderhandelingen was er door coalitiepartijen afgesproken dat het budget voor de huurtoeslag voor één jaar met een miljard euro zou worden verhoogd, als steuntje in de rug voor mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Nu de huurtoeslagverhoging niet doorgaat wordt er volgens Eelco Heinen met Prinsjesdag gekeken of er toch iets gedaan kan worden voor de koopkracht van deze mensen. De automatische stijging van de huurtoeslag gaat overigens wel door, omdat de huren weer mogen stijgen.

Bevriezing huren

Demissionair minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting maakte dinsdag bekend dat de huurbevriezing niet doorgaat. Zij nam dat besluit vanwege ‘de politieke ontwikkelingen’, waarmee ze doelde op de val van het kabinet. Eerder gaf ze al aan dat de huurbevriezing waarschijnlijk niet meer op tijd kon worden geregeld en dat er ook veel nadelen aan zouden zitten, bijvoorbeeld dat er minder huizen gebouwd zouden worden.

