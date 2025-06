Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat betekent de staking van uitzendkrachten voor de bevoorrading van Albert Heijn?

Uitzendkrachten van distributiecentra van Albert Heijn staken sinds vandaag voor een betere cao. Dat zal wel gevolgen hebben voor de bevoorrading van de supermarkt om de hoek, zou je zeggen. Is dat ook zo?

Het eenvoudige antwoord luidt ‘nee’. Althans, volgens Albert Heijn. De staking door uitzendkrachten bij twee distributiecentra van ‘de Appie’ heeft geen impact op de bevoorrading van winkels en de onlinebestellingen. Dat meldt een woordvoerster van het supermarktconcern. Volgens haar loopt alles normaal.

Dat is toch een heel ander verhaal dan de afgelopen tijd bij stakingen van NS-personeel het geval was. Daar hadden reizigers continu overlast van.

Uitzendkrachten even niet bezig voor Albert Heijn

De uitzendkrachten voor Albert Heijn voeren actie bij distributiecentra in Geldermalsen en Pijnacker. FNV kondigde de acties gisteren aan omdat ze een goede eigen cao willen. De vakbond eist dat uitzendkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste medewerkers bij hun opdrachtgever. Als dat niet mogelijk is, moet er een duidelijke compensatie komen.

Eerder sloten de werkgeversorganisaties ABU en NBBU in de uitzendbranche wel een nieuwe cao met de kleinere vakbond LBV. Dit tot woede van FNV en andere bonden die deze overeenkomst volstrekt ontoereikend vonden.

Albert Heijn benadrukte gisteren meteen geen partij te zijn in het conflict tussen bonden en uitzendbureaus over de ABU-cao. Een woordvoerster: „We houden de situatie goed in de gaten en doen er alles aan om eventuele verstoringen zoveel mogelijk te beperken.” Ze noemt het vervelend voor zowel collega’s als klanten dat het bedrijf door deze acties toch wordt geraakt.

Orderpickers, ‘vast personeel doet dat niet’

Het gaat vandaag om honderden uitzendkrachten die staken op de eerder genoemde locaties. Later volgen mogelijk meer locaties en andere bedrijven. Bijna de helft van de mensen in de distributiecentra zijn uitzendkrachten.

FNV-bestuurder Karin Heynsdijk zegt dat de uitzendkrachten zich vooral bezighouden met orderpicken, iets dat het vaste personeel nauwelijks doet. Daardoor zijn de uitzendkrachten volgens haar erg belangrijk voor het functioneren van de distributiecentra.

