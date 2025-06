Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rob Oudkerk over motie Kati Piri en zijn eigen GroenLinks-PvdA: ‘Deerniswekkend, politieke suïcide’

Een motie van Kati Piri van GroenLinks-PvdA om tijdelijk een volledig wapenembargo tegen Israël in te stellen, kreeg gisteravond weinig steun in de Tweede Kamer. De motie maakte wel veel emotie los. Heel wat politici waren verbijsterd. Nieuws van de Dag ging op het nieuws in met PvdA-prominent Rob Oudkerk. Die is furieus op z’n eigen partij.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA wil dat de levering van Nederlandse onderdelen voor het luchtverdedigingssysteem Iron Dome aan Israël, nu ook in oorlog met Iran, wordt stilgelegd. In een hoofdelijke stemming schaarden 35 Kamerleden zich achter de motie van GroenLinks-PvdA. Tegen stemden 99 Kamerleden. Ook partijen die al langer pleiten voor sancties tegen Israël vanwege het geweld in Gaza, zoals D66 en Volt, keerden zich tegen het voorstel.

Op social media regende het reacties op de motie van GroenLinks-PvdA, met teksten als dat Frans Timmermans – lijsttrekker bij de komende Kamerverkiezingen – zijn kans op het premierschap heeft verkeken. Geert Wilders (PVV) deelde een plaatje met alle gezichten van de Kamerleden van GroenLinks-PvdA met de hashtag #stemzegweg. Ook schreef hij: „Schaam jullie. Neem ontslag en kom nooit meer terug.” Op de PVV-leider kwam overigens ook weer veel kritiek.

Hieronder zie je een uitleg van Kati Piri over de motie.

Rob Oudkerk in Nieuws van de Dag

Rob Oudkerk was Tweede Kamerlid voor – toen nog – PvdA tussen 1994 en 2002. Hij reageert in Nieuws van de Dag (SBS6), zoals je in de video bovenaan kunt zien, furieus op GroenLinks-PvdA. „Woede alom”, omschrijft presentator Thomas van Groningen de sfeer in de Tweede Kamer gisteren. Rob Oudkerk, zelf een leven lang PvdA-lid, krijgt veel reacties van mensen die hun lidmaatschap aan de partij gaan opzeggen. „Ik krijg nu zes of zeven cc’s per uur.”

Dit moet een vlaag van verstandsverbijstering zijn geweest.

Oudkerk vindt de motie van GroenLinks-PvdA ‘deerniswekkend’. „Een immoreel demasqué, een immorele blamage. Ik vind het politieke suïcide, moreel verwerpelijk en kan nog een half uur zo doorgaan. Dit moet een vlaag van verstandsverbijstering zijn geweest. Israël wordt al tientallen jaren aangevallen door Hezbollah, Hamas en dat wordt allemaal gefinancierd en gemaakt door Iran. En nu is Israël volgens mijn partijgenoot iets begonnen waarvan de hele westerse wereld weet: het Iraanse regime wil het westen omverwerpen. Israël haalt nu de kolen uit het vuur voor het westen. De Israëlische bevolking is gelukkig in meerderheid tegen Netanyahu. Maar dat moet zich wel beschermd kunnen voelen, als ze worden aangevallen.”

