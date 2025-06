Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prijzen in horeca gaan hard stijgen: ‘Wordt een moeilijk verhaal voor de branche’

Op een zomerse dag een drankje drinken op het terras of uit eten met vrienden: het is al duur, maar wordt nóg duurder. ING denkt dat de horecaprijzen dit jaar gemiddeld 5 procent stijgen, vooral door stijgende voedingsprijzen en oplopende personeelskosten.

Dat meldt de bank in een rapport. De prijsstijging is lager dan de drie voorgaande jaren, maar is nog altijd hoger dan de inflatie in Nederland. Vorig jaar was het een slecht jaar voor de horeca door het slechte weer en de hoge prijzen. De bruine kroeg verdwijnt zelfs steeds meer uit het straatbeeld.

Faillissementen in de horeca door hogere kosten

Lang niet alle horecaondernemers kunnen de hogere kosten volledig doorberekenen aan klanten. Dit geldt vooral voor restaurants en cafés. Daar blijven gasten weg als de prijs van een biertje of een maaltijd te hoog wordt. Een deel van de hogere kosten komt dan ten laste van de winstmarge, wat tot financiële problemen en bedrijfssluitingen onder restaurants en cafés kan leiden. In de eerste vijf maanden van 2025 gingen er al 154 horecabedrijven failliet. Dat is het hoogste aantal in jaren.

De faillissementen betroffen met name restaurants, snackbars en (eet-)cafés. ING verwacht dat het aantal faillissementen dit jaar, net als in 2024, op een hoog niveau blijft door de relatief hoge inflatie en een beperkte groei. Naast faillissementen zijn er ook meer, al dan niet vrijwillige, bedrijfssluitingen. Zowel in het eerste kwartaal van 2024 als in 2025 sloten fors meer horecabedrijven hun deuren, met name restaurants, cafés en cateringbedrijven.

„De marktomstandigheden in de horeca blijven uitdagen”, zegt ING-econoom Katinka Jongkind. Wel is er volgens haar sprake van een groeiende tweedeling tussen bedrijven. Zo zijn er zaken die met innovatieve concepten succesvol weten in te spelen op veranderende marktomstandigheden en consumentenvoorkeuren. Maar er zijn ook bedrijven die deze omslag niet willen of kunnen maken, vaak vanwege de leeftijd van de ondernemer, beperkte middelen of financiële problemen. Dit zijn veelal de zaken die failliet gaan of hun deuren zelf sluiten.

🍽️ Gematigde groei voor de horeca ING rekent op een gematigde groei voor de horeca van 1 procent in 2025 en 1,5 procent in 2026. Door hogere lonen en lagere inflatie geeft de consument zowel dit jaar als volgend jaar meer uit dan in 2024, maar het lage consumentenvertrouwen en de stijgende horecaprijzen remmen de groei. De vooruitzichten voor de hotelbranche blijven wel positief, ondanks de geplande btw-verhoging van 9 naar 21 procent in 2026. Net als vorig jaar wordt voor 2025 opnieuw een groei van 4 procent in het aantal hotelovernachtingen voorzien en ook de komende jaren blijft dat aantal groeien.

Horecaondernemer: koopkracht is óók gestegen

Raul Lansink, eigenaar van restaurant NAZKA in Amsterdam, stelt bij Geld of je leven op NPO Radio 1 dat uit eten gaan nooit goedkoop is geweest, als je het bijvoorbeeld tegenover een bioscoopbezoek zet. „Uit eten gaan kost geld. Is altijd zo geweest. Het is nu eenmaal iets wat tijd, geld en mankracht kost. Het is altijd kostbaar geweest.”

Voor veel mensen is de horeca „in hun perceptie en portemonnee” duurder geworden. „Maar waar mensen dan geen rekening mee houden, is dat hun koopkracht ook is gestegen. Het beschikbare inkomen is ook gestegen. Per saldo denk ik dat mensen het vooral als een mentaal ding ervaren.”

‘Restaurant hebben harde klappen gekregen’

Lansink denkt dat veel horecazaken langs de rand van de afgrond lopen. „Ik heb natuurlijk geen harde informatie, maar ik hoor wel het een en ander uit de markt. Restaurants hebben hele harde klappen gekregen door corona en schulden die afgelost moesten worden. Als je dat combineert met stijgende kosten, wordt het een heel moeilijk verhaal in een branche die vanouds al vrij lage marges heeft.” Zelf maakt hij zich niet zo’n zorgen. „Maar mijn marges staan ook zeker onder druk.”

Het zit ‘m vooral in de personeelskosten. „Die vormen verhoudingsgewijs de grootste kostenpost. Om dat te compenseren, zou je hetzelfde percentage in je eindprijs moeten aanpassen. Ik ga dat ook uiteindelijk weer doen. Eens in de zoveel tijd gaat er een percentagepunt bij. Het is zonder meer zo dat klanten er gevoelig voor zijn, maar je hebt eigenlijk niet zoveel keus. Je kunt je formule aanpassen en in een ander prijssegment zitten, maar je klanten verwachten ook iets van jou. Je kunt niet zomaar volledig veranderen.”

