Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie waarschuwt automobilisten voor zorgwekkend fenomeen: ‘Wees alert op vluchtstrookbendes’

Automobilisten doen er goed aan om de komende tijd extra alert te zijn. Volgens de politie zijn er op meerdere plekken in Nederland ‘vluchtstrookbendes’ actief die op slinkse wijze misbruik maken van behulpzame passanten.

De oplichters hebben hun naam te danken aan het feit dat ze langs snelwegen actief zijn. Tot nu toe zijn ze vooral in de buurt van Utrecht gespot. De politie heeft meldingen gekregen rond Houten, Nieuwegein, Vianen en Hoevelaken. De criminelen gaan op gehaaide wijze te werk: ze parkeren hun auto met vaak een Duits kenteken op de vluchtstrook en proberen al zwaaiend de aandacht van passanten te trekken. Mensen die stoppen krijgen een zielig relaas te horen over een lege benzinetank en een gebrek aan contant geld.

Waar is het de vluchstrookbendes om te doen?

Passanten krijgen vervolgens het aanbod om een ‘gouden’ sieraad van de oplichters te kopen die heel veel geld waard zou zijn. Met het contante geld dat ze krijgen kunnen ze dan zogenaamd hun lege tank aanvullen. De sieraden zijn echter helemaal niks waard en het gaat om een truc om zoveel mogelijk contant geld te kunnen binnenhalen. De criminelen proberen dit niet alleen bij de afritten van snelwegen maar ook bij tankstations. Het zouden bendes zijn die als we social media moeten geloven ‘overal in Nederland staan te schooieren’.

Meteen politie inschakelen bij vluchtstrookbendes

Bij de politie zijn de vluchtstrookbendes inmiddels een bekend fenomeen. Hoe vaak de sluwe oplichtingspraktijken precies voorkomen is niet bekend, maar een woordvoerder waarschuwt wel voor het oprukkende fenomeen. Zij drukken automobilisten op het hart om niet in de slinkse truc te trappen en de politie in te schakelen „Het is van belang dat weggebruikers hier alert op zijn en zich niet laten verleiden door dergelijke voorstellen. Mocht iemand zo’n verdachte situatie signaleren, bel dan 112, als dit veilig kan.”

Vorige Volgende

Reacties