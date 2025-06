Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie staakt zoektocht naar ‘bevallende vrouw’ in Rockanje

De politie zoekt zondagochtend niet verder naar een vrouw die aan het bevallen zou zijn in het natuurgebied Voornes Duin bij Rockanje in Zuid-Holland.

„Er zijn geen nieuwe aanknopingspunten binnengekomen en we houden er sterk rekening mee dat er een valse melding is gedaan”, zegt een woordvoerster van de politie.

Hulpdiensten zochten gisteren sinds het einde van de middag naar een vrouw die aan het bevallen is in het bos bij Rockanje. Het zou gaan om een 23-jarige vrouw die volgens de politie „dringend medische hulp” nodig zou hebben.

Onder meer de politie en de brandweer waren met speurhonden aan het zoeken in het gebied, aldus de woordvoerster. De zoekactie werd rond 22.00 uur gestaakt, de vrouw werd niet gevonden.

Bevallen in de natuur

Hoewel het ditmaal zeer waarschijnlijk gaat om een valse melding, is bevallen is de natuur niet ongebruikelijk en ook niet verboden. „Er zijn zat vrouwen die dat niet nodig hebben. En sommige vrouwen kiezen liever hun eigen manier van bevallen omdat het medische systeem niet altijd even vrouwvriendelijk is. Vrouwen worden angstiger en zetten stappen naar buiten het systeem”, legt verloskundige Yvonne Noordermeer uit aan het AD. „Meestal beval je niet goed als je het koud hebt, maar ik neem aan dat ze dan warmte gaat zoeken. Als het kind geboren is, zal ze het omhullen. Dat is een sterk instinct.”

Tot slot roept ze zwangere vrouwen met dit soort angsten op om contact op te nemen met de Geboortebeweging, een organisatie die opkomt voor de rechten van zwangere vrouwen. „Wij zorgen ervoor dat ze passende hulp krijgen.”

