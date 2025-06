Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nog even doorbijten: pinksterweekend is vooral druilerig (maar ook wat beter nieuws)

Met zo’n extra lang weekend voor de boeg is een zonnetje geen overbodige luxe, maar toch zullen we nog even geduld moeten hebben. Het weekend begint erg wisselvallig, met lage temperaturen en stevige regenbuien, maar eindigt een stuk beter met een lekker zonnetje op maandag, tweede pinksterdag.

Het is de hele week al wisselvallig en vandaag is dat niet anders: de zon piept af en toe tussen de wolkenvelden door, maar verder is het vooral erg druilerig met een maximumtemperatuur van 17 tot 20 graden. Ook morgen en zondag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal onweer en een stevige zuiden- tot zuidwestenwind. Mocht je een leuke buitenactiviteit gepland hebben staan dit pinksterweekend, dan is een paraplu dus geen overbodige luxe.

Regenachtig begin van pinksterweekend

Volgens Weeronline wordt het morgen 16 tot 19 graden en krijgen we naast de regen te maken met lokaal onweer. Ook waait er een vrij stevige wind uit het zuidwesten, vooral langs de kust. Op zondag wordt het nóg een tikkeltje kouder en blijft het kwik steken rond een graad of 15. Voor deze tijd van het jaar is dat erg fris, want normaal gesproken wordt de 20 graden zeker gehaald.

Zondagochtend begint erg regenachtig, maar in de loop van de middag nemen de buien af en zondagavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook laat het zonnetje zich in de avond nog even zien, wat wellicht tóch nog mogelijkheid geeft voor het pakken van een terrasje.

Mooi einde van het pinksterweekend

Na al die regenbuien ziet het er op maandag, tweede pinksterdag, een stuk beter uit. Er kan lokaal nog wel een kleine bui vallen, maar de droge perioden hebben de overhand en de zon laat zien aanzienlijk vaker zien dan de dagen ervoor. Daarnaast is het met temperaturen tussen de 16 en 19 graden minder fris dan op zondag. Maandag leent zich dan goed voor buitenactiviteiten, al moet je wel rekening houden met de zonkracht. Op zonnige momenten kan de zonkracht tot het middaguur oplopen tot 6. Hoewel het niet bijzonder warm aan zal voelen kun je wel degelijk binnen 15 minuten al verbranden. Blijf jezelf dus goed insmeren!

Tropische temperaturen op komst

De zonnige trend zet zich overigens nog even door, want na het lange pinksterweekend blijft de temperatuur geleidelijk oplopen. Richting het volgende weekend zou het zomaar kunnen dat we temperaturen van 25 graden bereiken en verder landinwaarts kan het kwik zelfs oplopen tot richting de 30 graden. Deze tropische temperaturen gaan gepaard met flinke droge perioden en veel ruimte voor de zon.

Reacties