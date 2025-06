Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na een natte Pinksteren wordt het tropisch warm

Het was met regen, onweer en wind even doorbijten, maar er komen zomerse dagen aan. Sterker nog: er staan tropisch warme temperaturen op het menu.

De afgelopen dagen waren druilerig: stevige buien, lokaal onweer en een stevige wind. Het was gisteren bovendien ronduit fris voor de tijd van het jaar. Net als tijdens Hemelvaart was het weer niet bepaald geschikt om de vrije dagen buiten door te brengen.

Het weer de komende dagen

Het regenachtige weer hield vanochtend aan, met landinwaarts de meeste kans op buien. Maar in de middag geldt dit alleen nog voor de oostelijke helft van het land, meldt Weeronline. De buien trekken weg en is er geleidelijk ruimte voor de zon. In de avond is het op veel plaatsen even zonnig. Ook de wind neemt in zwaarte af. Toch blijft het fris met temperaturen tussen de 16 en 20 graden.

Hierna is er zonniger en warmer weer op komst. De temperatuur gaat in de loop van volgende week steeds verder omhoog. Morgen is het nog wel een tijd bewolkt en regenachtig, en blijven de temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Woensdag is het rustig en droog weer, waarbij de zon zich af ent toe laat zien. Het wordt tussen de 20 en 20 graden, bij een zware tot matige wind.

Naar het weekend tropisch warm

Donderdag kan de zonnebril en korte broek uit de kast, want dan wordt het volgens de weersite zomers warm. De zon zou uitbundig schijnen en het wordt snel warm. In het zuiden van het land kan het rond het middaguur zelfs al 25 graden zijn, in de rest van het land tussen de 20 en 24 graden. Later in de dag wordt het nóg warmer, tussen de 25 en 28 graden.

De dagen daarna is het nog weekend. Richting het weekend worden temperaturen verwacht van 25 graden of meer. Op sommige plekken zijn er zelfs uitschieters tot 32 graden mogelijk. We spreken van ’tropisch warm’ als de temperatuur 30 graden of meer aantikt. Zonnebrand is de komende tijd geen overbodige luxe. Het advies van het Huidfonds en Meteovista is om je vanaf zonkracht drie in te smeren.

Daarna neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen en onweer. Ook daalt de temperatuur weer. Zondag bungelen de temperaturen tussen de 17 en 24 graden.

