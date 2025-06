Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pas op met plonsen: op deze plekken kun je beter niet zwemmen

Zin in een lekkere duik met deze hitte? Check dan wel vooraf even goed de waterkwaliteit. Voor tientallen zwemlocaties gelden namelijk gezondheidsrisico’s. Op 87 buitenzwemlocaties is momenteel een waarschuwing of negatief zwemadvies van kracht. Op twee locaties is zwemmen zelfs verboden en op een aantal locaties wordt nog verder onderzoek gedaan.

Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van Zwemwater.nl.

Water niet overal veilig om in te zwemmen

Op dit moment geldt voor 10 procent van de locaties geen positief advies. Eerder deze maand was dat nog 7 procent. Het gaat om plassen, meren of andere recreatiewateren waar bijvoorbeeld blauwalg is gevonden of waar te veel bacteriën in het water zitten. De kwaliteit van zwemwater kan verslechteren als het lang warm weer is.

Op twee locaties geldt momenteel een zwemverbod. In het Nannewijd, een meer in de gemeente De Fryske Marren, is het onveilig vanwege bouwwerkzaamheden en de kans op maag- en darmklachten. Ook in een meertje op vakantiepark De Betteld in de gemeente Bronckhorst mag niet gezwommen worden, omdat daar te hoge concentraties PFAS zijn aangetroffen.

Op zo’n 850 andere plekken kunnen mensen wel veilig verkoeling zoeken bij het warme zomerweer. Daar kan zonder gezondheidsrisico’s gezwommen worden.

Ook luchtkwaliteit slecht vanwege de hitte

Naast de waterkwaliteit, is de luchtkwaliteit in een deel van het land de komende dagen ook slecht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat vooral in Noord-Brabant en het midden van het land morgen en woensdag lokaal smog kan ontstaan. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies om binnen te blijven en „zware lichamelijke inspanning te beperken”, vooral in de namiddag en vroeg op de avond. Dan is de luchtkwaliteit het slechtst.

Zomersmog ontstaat op zonnige dagen, doordat vervuilende stoffen in de lucht door zonlicht worden omgezet in ozon. Het gaat bijvoorbeeld om stikstofoxiden uit uitlaatgassen. Vanaf een bepaalde concentratie kan dat onder meer leiden tot kortademigheid en hoesten, zeker bij mensen met luchtwegaandoeningen, zoals astma. Ook irritaties aan ogen, neus en keel zijn mogelijk. Kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor klachten.

In het noorden en zuidwesten zijn de ozonconcentraties minder hoog. Daar verwacht het RIVM geen hinder.

Reacties