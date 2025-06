Deel dit artikel: Share App Mail Pin

SCP: Onvrede over politiek breder gedeeld dan voorheen

Een groot deel van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant op gaat met het land en geeft (het inmiddels demissionaire) kabinet Schoof een onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Die onvrede wordt in alle lagen van de bevolking gevoeld.

Voordat kabinet Schoof twee weken geleden viel, voerde somberheid ten opzichte van de politiek en de samenleving de boventoon, constateert het SCP. In de afgelopen maanden vond 58 procent dat het niet goed ging met Nederland. Mensen maken zich zorgen over de manier van samenleven, de gestegen prijzen, immigratie, het woningtekort en de politiek.

SCP: meerdere redenen voor brede onvrede

Tussen het najaar en de winter daalde het vertrouwen van 51 procent naar 44 procent. De meest voorkomende redenen zijn dat men vindt dat het kabinet belangrijke maatschappelijke problemen niet oplost, ruziemaakt, de verkeerde oplossingen kiest en competentie mist, aldus het SCP. Die onvrede wordt door allerlei groepen in de samenleving gevoeld.

Dat sentiment is vergelijkbaar met de stemming die heerste tegen het einde van kabinet Rutte IV. Ook toen was de stemming negatief. „De stemming over het land en de politiek is in 2025 net zo somber als in 2023”, zegt Josje den Ridder, onderzoeker bij het SCP.

Regering scoort ook onvoldoende bij PVV-kiezers

Toch ziet het SCP duidelijke verschillen met de periode voor de val van kabinet Rutte IV. Zo ziet het SCP dat de onvrede nu breder gedeeld wordt dan in 2023. De regering kreeg alleen een kleine voldoende van mensen die van plan zijn bij de volgende verkiezingen te stemmen op de VVD, NSC of op BBB. Bij alle andere kiezers, inclusief PVV-kiezers, scoort de regering een onvoldoende.

Ook zijn hoger-opgeleiden nu overwegend negatief. Voorheen was deze groep nog relatief positief. Hoewel de kritiek al langer klinkt dat politici te veel met zichzelf bezig zijn, klinkt die kritiek nu luider.

Meer steun defensie-uitgaven

Ook de internationale politieke situatie leidt tot extra zorgen. Dat zorgt enerzijds voor meer steun voor defensie-uitgaven, anderzijds vindt men dat dit niet ten koste mag gaan van uitgaven die nodig zijn voor het oplossen van problemen in Nederland.

Het SCP publiceert regelmatig resultaten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Dat is een langlopend onderzoek naar de stemming in Nederland. Daarmee meet het bureau sinds 2008 de stemming over de maatschappij en de politiek.

Reacties