Odido kampt opnieuw met internetstoring in delen van Nederland

Klanten van Odido kunnen in de randstad geen gebruik maken van mobiel internet. De provider kampt met een tweede grote storing binnen 24 uur. Gistermiddag was er een landelijke storing bij vaste verbindingen. Nu lijkt vooral het mobiele netwerk in de randstad getroffen.

Op de website Allestoringen komt sinds 10.30 uur een groot aantal meldingen binnen van problemen met internet van Odido. Wat de storing veroorzaakt is nog niet duidelijk. De provider erkent op het sociale netwerk X dat er problemen zijn.

Waar het gisteren om problemen met internet, tv en bellen thuis ging, zijn er nu veel klachten over het mobiele netwerk dat uit de lucht is. De klachten komen onder andere uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. In delen van Brabant is het mobiele netwerk wel in de lucht. De precieze reikwijdte van de storing is op moment van schrijven niet duidelijk.

Naast abonnees van Odido zijn ook klanten van Simpel en Ben onbereikbaar. Deze providers hebben een eigen merknaam, maar maken op de achtergrond gebruik van het netwerk van Odido. Dit artikel wordt aangevuld zodra meer bekend is.

