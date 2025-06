Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NSC’er noemde landbouwminister ‘geïnsemineerde koe’: ‘Gewoon schandalig’

NSC-Kamerlid Harm Holman maakte minister van Landbouw Femke Wiersma (BBB) deze week tijdens een verhit debat uit voor „een geïnsemineerde koe die telkens maar niet zwanger raakt”. Een uitspraak die volgens velen écht niet kan.

Afgelopen woensdag was er een stevig debat over stikstof in de Tweede Kamer. Het onderwerp is al jaren een heet hangijzer in Den Haag. De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer zegden hun vertrouwen op in Wiersma. Zij denken niet dat zij de stikstofcrisis kan oplossen. De motie van wantrouwen van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren werd gesteund door SP, DENK, D66 en Volt. Dat was niet genoeg voor een meerderheid, waarmee de motie is verworpen.

Ook voormalig coalitiepartij NSC toonde zich uiterst kritisch richting Wiersma, al steunde de partij de motie van wantrouwen niet. Holman spoorde in een kort debat de minister nog maar eens aan om snel aan de slag te gaan met het verminderen van de stikstofuitstoot, en maakte dus de beruchte vergelijking met een koe.

Wiersma zei gisteren in de Tweede Kamer dat zij het „onaanvaardbaar” vindt dat Holman die vergelijking heeft gemaakt en dat het haar heeft geraakt dat haar kinderen de vergelijking op sociale media moesten lezen. Holman betuigde later tegen de Telegraaf spijt. „Achteraf gezien had ik dat niet moeten doen”, liet hij weten.

Reacties op Holman die Wiersma geïnsemineerde koe noemt

Voormalig vicepremier Fleur Agema reageert bij Goedenavond Nederland op NPO 1 dat ze het „echt wel naar” vindt. „Het is een uitstekende minister die haar zaakjes heel goed op orde heeft. Het is een vrouw waar we met z’n allen heel trots op kunnen zijn. Dan kan iemand kennelijk niet tegen haar op en dan gaat-ie zoiets roepen. Heel flauw.”

Journalist Fidan Ekiz, die ook op de bank zat, was nog uitgesprokener. „Het is meer dan naar. Het is gewoon schandalig.” Ook regisseur Martin Koolhoven deed een duit in het zakje. „Het slaat ook nergens op. Het is zo specifiek dat ik denk dat hij het van tevoren bedacht heeft. Dit is niet iets wat je spontaan zegt.”

‘Een zielige, oude man’

Amerikadeskundige Diederik Brink wijst op de omgangsvormen in de politiek. „We zijn een beetje de kunst verleerd om het op een normale manier met elkaar oneens te zijn. Daar is dit een heel lelijk teken van. Pure onmacht als je niet op een normale manier met elkaar kunt discussiëren.”

Schrijfster Marianne Zwagerman reageert woedend op X. „Ga weg, ouwe gek. Een zielige oude man die niet kan velen dan een jonge vrouw op de plek zit waar hij zichzelf had gezien.” Op het medium spreken veel mensen het vermoeden uit dat NSC in oktober geen enkele zetel overhoudt. Op dit moment staat de partij in de peilingen op één zetel.

Reacties