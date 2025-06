Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vannacht kans op noorderlicht boven Nederland: dit moet je weten

Een kleurrijk lichtspektakel aan de hemel, zonder naar een ander land af te reizen? Dat kan, als alles meezit, komende nacht zomaar eens gebeuren. Door een krachtige zonnevlam is de kans op noorderlicht boven Nederland groter dan normaal. Vooral op donkere plekken in het land loont het om zondagavond laat omhoog te kijken.

Aan het eind van deze week vond een flinke uitbarsting plaats aan het oppervlak van de zon. Daarbij zijn grote hoeveelheden geladen deeltjes de ruimte in geslingerd. Die zonnevlam was gericht op de aarde en veroorzaakt mogelijk een zogeheten geomagnetische storm. Zodra die deeltjes het magnetisch veld van de aarde raken, kunnen ze in de atmosfeer lichtverschijnselen veroorzaken: het noorderlicht.

Waar kan je het noorderlicht zien?

Volgens Weeronline wordt de aankomst van die deeltjes pas laat op de avond of in de nacht naar morgen verwacht. Is de timing gunstig en de hemel helder, dan is het poollicht misschien zelfs met het blote oog te zien. Vorig jaar mei was het noorderlicht ook goed te zien in Nederland.

De kans om het noorderlicht in ons land te spotten is nog altijd klein, maar niet uitgesloten. Volgens Weerplaza zijn de weersomstandigheden gunstig: het wordt grotendeels helder. Dat is fijn na een onrustige nacht vol regen en grote hagelstenen. Vooral op donkere locaties, zoals de Waddeneilanden, delen van de Veluwe of het uiterste noorden van Drenthe en Friesland, maak je de meeste kans.

Let wel: juni is niet de beste maand voor noorderlicht, omdat de nachten kort en licht zijn. Er zijn maar een paar uren écht duisternis, dus timing is alles. Een aankomst van de zonnedeeltjes rond middernacht zou ideaal zijn. Gebeurt het pas in de vroege ochtend, dan wordt het al te licht en missen we het spektakel.

Ogen op de hemel

Of het noorderlicht daadwerkelijk zichtbaar zal zijn, blijft afwachten. De exacte timing van zo’n zonnevlam is lastig te voorspellen. Maar één ding is zeker: als het gebeurt, is het een zeldzame kans om een natuurfenomeen te zien dat normaal gesproken alleen ver van huis voorkomt. Dus: warme jas aan, een donkere plek zoeken en kijken maar. Misschien kleurt de Nederlandse nacht heel even paars, groen of roze.

