Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe vaders vooral dertigers: vaderschap steeds vaker bewust uitgesteld

In 2024 werden zo’n 77.000 mannen voor het eerst vader, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De meeste van de nieuwe vaders zijn dertigers: bijna twee op de drie bevinden zich in de leeftijdsgroep tussen de 30 en 40 jaar.

Gemiddeld waren nieuwe papa’s vorig jaar 33 jaar oud. Dat is tweeënhalf jaar ouder dan vrouwen die voor het eerst moeder werden. Tel je ook de vaders mee die al eerder kinderen kregen, dan ligt de gemiddelde leeftijd zelfs op 34,5 jaar. Het leeftijdsverschil tussen vaders en moeders blijft daarmee stabiel.

De trend is duidelijk: ouders worden steeds ouder. In 2014 lag de gemiddelde leeftijd van vaders nog 0,4 jaar lager dan nu. Bij moeders is die stijging zelfs 0,7 jaar. De reden? Een mix van economische afwegingen, veranderende levensdoelen en een groeiende behoefte aan grip op werk en privé.

Zzp-vaders zijn vaker thuis

En die grip is er volgens steeds meer papa’s juist wél, als je niet in loondienst werkt. Uit een recent onderzoek van Knab blijkt dat zelfstandig werkende vaders hun ondernemerschap als een zegen zien.

Drie op de vier zzp-vaders zeggen dat het hun band met hun kind heeft versterkt, juist omdat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze werken. Van schoolplein tot lunchtafel: flexibiliteit maakt het verschil. „Ik kon overal bij zijn in die eerste maanden”, vertelt een horeca-ondernemer. „Door ’s avonds te werken was ik overdag gewoon thuis.”

Jonge ouders steeds zeldzamer

Toch worden jonge vaders zeldzamer. Slechts een kwart van de mannen die voor het eerst vader werd, was jonger dan 30. Echt jonge papa’s, jonger dan 25, zijn met jaarlijks zo’n 3500 gevallen uitzonderlijk. Ongeveer 350 van hen zijn tienervaders.

Vaders boven de vijftig zijn in de minderheid, maar ze zijn er wel. In 2024 kregen zo’n 2500 baby’s een vader van boven de 50 jaar. Hierbij ging het in ruim een derde van die gevallen om het eerste kind.

Reacties