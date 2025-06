Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe nicotinesticks bevatten schadelijke hoeveelheid nicotine

De hoeveelheid nicotine in nicotinesticks is 18 tot 25 keer hoger dan de advieswaarde van het RIVM. Dat maakt deze nieuwe producten extra schadelijk voor de gezondheid.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat vier onderzochte varianten van nicotinesticks een veel te hoge nicotineconcentratie bevatten. Dit kan leiden tot serieuze gezondheidsrisico’s, zoals een verhoogde hartslag, irritatie van de luchtwegen en verslaving.

Wat zijn nicotinesticks?

Nicotinesticks zijn een relatief nieuw product op de Nederlandse markt. Ze lijken qua vorm op sigaretten, maar bevatten geen tabak. In plaats daarvan zijn ze gevuld met nicotine en smaakstoffen. De sticks worden verhit met een speciaal apparaat, waardoor de gebruiker de vrijkomende stoffen inhaleert. Ze zijn sinds 2024 verkrijgbaar en vooral populair onder jongeren.

Nicotine is een verslavende stof die schadelijk is voor hart- en vaatstelsel, longen en hersenen. Omdat nicotinesticks geen tabak bevatten, vallen ze momenteel buiten de Europese Tabakswet. Daardoor gelden er nog geen wettelijke eisen aan de hoeveelheid nicotine in deze producten. De concentraties die het RIVM heeft vastgesteld, liggen ver boven wat als veilig wordt beschouwd. Nicotine, wat ook in vapes zit, is zo schadelijk dat gebruikers onlangs zelfs in het ziekenhuis werden opgenomen.

De hoge nicotineconcentratie maakt de sticks niet alleen schadelijker, maar ook verslavender. Hierdoor gebruiken mensen ze sneller en vaker. Door toevoeging van smaakstoffen zijn ze bovendien extra aantrekkelijk voor jongeren, wat de zorgen bij gezondheidsinstanties vergroot.

Regels in de maak

Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan regelgeving om de maximale hoeveelheid nicotine in dit soort producten te beperken. Wanneer deze nieuwe regels van kracht worden, zullen de huidige nicotinesticks waarschijnlijk verboden worden.

Tegelijkertijd onderzoekt het RIVM de aantrekkelijkheid van nicotineproducten. Eerder leidde een vergelijkbaar onderzoek tot een verbod op smaakjes in e-sigaretten. Sindsdien is het gebruik van vapes met 40 procent afgenomen.

Toekomstige maatregelen

De overheid streeft ernaar dat jongeren in 2040 niet meer roken of nicotineproducten gebruiken. Door de snelle opkomst van producten als vapes en nicotinesticks blijft dit echter een grote uitdaging. Jongeren roken zelfs meer dan volwassenen, schreef Metro onlangs. Omdat nicotinesticks geen tabak bevatten, zijn er nog geen officiële verkoopcijfers beschikbaar, maar ze worden al wel in tabakswinkels verkocht.

