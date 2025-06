Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In Nederland wordt het bloedheet, in andere landen is dat het al

Na een paar ‘koudere’ dagen mag Nederland zich gaan opmaken voor hitte. Andere Europese landen worden momenteel al geteisterd door een hittegolf.

De één wordt er blij van, de ander zucht eronder. Eerder bleek dat jongeren zich somberder voelen door de hitte.

Vanaf maandag bloedheet

Vandaag is het in ons land nog 19 tot 24 graden, met in de middag en avond vrij veel wind. In het noorden en uiterste oosten zijn er buien, maar verder is het overal droog en laat de zon zich geleidelijk zien.

Morgen breekt de zon in de loop van de dag vaker door en wordt het met temperaturen tussen 20 tot 25 graden iets warmer. De dagen daarna loopt de temperatuur nog veel verder op. Zaterdag lopen de temperaturen in het land flink uiteen: 21 tot 25 graden in de kustprovincies en 25 tot 29 graden in de zuidoostelijke helft van het land.

Zondag is het volop zomer, met temperaturen tussen de 26 en 31 graden. Maar de echte hitte komt maandag, met op veel plaatsen maxima van 30 tot 33 graden. Dinsdag is er zelfs lokaal kans op 35 graden. Woensdag is de kans op onweer een stukje groter en wordt de hitte verdreven. Die dag wordt het nog warm (27 tot 30 graden), maar vanaf donderdag liggen de maxima een aantal dagen tussen de 20 en 25 graden. Naast zon laten dan ook de wolken en een enkele bui zich zien.

Middellandse Zeegebied

Wie op vakantie gaat, krijgt ook te maken met hitte. Op veel plaatsen in het Middellandse Zeegebied blijven de temperaturen de komende dagen boven de 35 graden. Nationale weerdiensten hebben gisteren daarvoor oranje weerwaarschuwingen uitgegeven.

De hitte wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied boven de Middellandse Zee, dat zorgt voor een warme wind vanuit Afrika, verklaart Weeronline. Daardoor liggen in delen van het Middellandse Zeegebied de temperaturen boven de 35 graden en gaan deze op sommige plekken richting de 40 graden. Reis jij af naar dit gebied? Let dan op de meest gemaakte fouten tijdens een hittegolf.

🌞 Eerste helft van 2025 was recordzonnig De zon heeft de eerste helft van dit jaar gemiddeld over het land een recordaantal uur geschenen, meldt Weeronline. Woensdag is het oude record van 1181 uur, dat stamt uit 2022, gesneuveld. Tot en met maandag 30 juni komen er nog zonuren bij, zodat het record van zonuren in de eerste zes maanden van 2025 naar verwachting uitkomt op ongeveer 1245 uur. Dat is normaal in de eerste jaarhelft 966 uur.

Hittegolf in Cyprus en Griekenland

In zowel Cyprus als Griekenland is sprake van de eerste hittegolf van het jaar, die naar naar verwachting nog tot zondag aanhoudt. Dat is eerder dan gebruikelijk, meldt persbureau dpa, want normaal gesproken doet de eerste hittegolf zich begin juli voor.

Volgens de Griekse weerdienst zal de temperatuur ’s nachts in het noorden en midden van het land niet onder de 30 graden uitkomen, met overdag maxima tot zelfs 42 graden. Op Cyprus komt de maximumtemperatuur 1 graad lager uit.

Om deze extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden, openen de autoriteiten van beide landen openbare gekoelde ruimtes. Inwoners van gebieden die thuis geen airconditioning hebben, kunnen daar terecht wanneer het het heetst is. Verder wordt geadviseerd lichtgekleurde kleding te dragen en voldoende te blijven drinken.

Ook wordt gewaarschuwd om in bosrijke gebieden voorzichtig te zijn. Door de combinatie van dagenlange droogte, hitte en wind kan volgens de brandweer „zelfs het kleinste vlammetje binnen enkele minuten in een grote brand veranderen”.

