Tweede dag NAVO-top: dit staat er op de agenda

De NAVO-top in Den Haag is vandaag toe aan de laatste en meteen belangrijkste dag. Na het staatsdiner op paleis Huis ten Bosch gisteren, is het vandaag tijd voor het echte werk: de grote vergadering van de Noord-Atlantische Raad. Alle regeringsleiders van de NAVO-landen zijn erbij. Dat maakt deze ochtend het hoogtepunt van de top.

Vanaf 08.00 uur komen de eerste leiders aan bij het World Forum, waar ze over de blauwe loper naar binnen wandelen. Wie wil, kan even stilstaan bij de pers.

NAVO-top vergadert tweeënhalf uur

Om 10.00 uur heten demissionair premier Dick Schoof en secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte officieel alle aanwezigen welkom. Kort daarna volgt het bekende ritueel van de groepsfoto, de zogenaamde familiefoto.

Om 10.30 uur begint de hoofdvergadering, zonder camera’s of pers. De zaal wordt vlak daarvoor nog grondig gecontroleerd op afluisterapparatuur. De regeringsleiders bespreken in ongeveer tweeënhalf uur de belangrijkste besluiten van deze top, waaronder het voorstel om de NAVO-defensienorm op te schroeven naar 5 procent van het bruto binnenlands product. Dat is historisch hoog, en onderdeel van wat inmiddels al de belofte van Den Haag wordt genoemd.

Defensieuitgaven

Die 5 procent klinkt indrukwekkend en het gaat dan ook om miljarden euro’s. Het bedrag is opgedeeld in verschillende delen: 3,5 procent voor directe defensieuitgaven en 1,5 procent voor defensiegerelateerde kosten. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur en cybersecurity. Die laatste categorie is nogal breed en zorgt voor de nodige ruimte in de interpretatie.

Spanje ging mede hierdoor akkoord, met de kanttekening dat elk land zelf mag bepalen hoe het die 5 procent bereikt. Dat maakt de kaders vaag, waardoor de vraag leeft of deze belofte over een aantal jaar nog overeind staat.

Slotakkoord en persconferenties

Na de besloten vergadering volgen er meerdere persconferenties. Tegelijk, zodat niemand lang hoeft te wachten. Rutte trapt af met zijn eigen toelichting. Daarna is de top officieel voorbij en vertrekken de leiders weer huiswaarts.

Ondertussen blijft de oorlog tussen Israël en Iran als een schaduw over de top hangen. Gister gebeurde het al, dus vandaag zal die kwestie ook op de achtergrond meespelen in de gesprekken tussen de wereldleiders. Maar het officiële verhaal van vandaag draait om één boodschap: NAVO-landen trekken meer geld uit voor hun veiligheid.

