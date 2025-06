Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boodschappen, pakketjes en wegproblemen: de impact van de NAVO-top op ‘gewone burgers’

Had je volgende week boodschappen thuis willen laten bezorgen, maar woon je in de buurt van het World Forum in Den Haag? Dan moet je toch naar een fysieke winkel voor je boodschappen. Supermarktketens bezorgen in die omgeving namelijk geen boodschappen in de dagen rond de NAVO-top. Ook pakketbezorgers slaan het gebied over. Dit is de impact van de NAVO-top op ‘gewone burgers’.

Op 24 en 25 juni komen tijdens de NAVO-top 45 staatshoofden en regeringsleiders, 45 ministers van Buitenlandse Zaken, 45 ministers van Defensie en 6000 delegatieleden naar Nederland. Daarbij zet de Nederlandse politie maar liefst 27.000 medewerkers in en dat maakt het de „grootste veiligheidsoperatie uit de geschiedenis van de Nederlandse politie”.

Wegafsluitingen door NAVO-top

De gevolgen voor de omgeving zijn fors. Zo geldt er vanaf vannacht een noodverordening, waardoor er speciale veiligheidsmaatregelen gelden voor het gebied. Metro zette eerder al alle wegafsluitingen op een rij. Snelwegen, op- en afritten en viaducten en tunnels van de A4, A5, A44, N44 en N14 kunnen tijdelijk en gedeeltelijk worden afgesloten.

Dat geldt ook voor regionale en lokale wegen rondom en in Den Haag, Rotterdam, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Haarlemmermeer en Leiden. Mensen worden opgeroepen thuis te werken of met het openbaar vervoer te reizen.

Geen boodschappen thuisbezorgd

Net als voor de bezorging van PostNL-pakketjes, hebben de afsluitingen ook gevolgen voor de bezorging van boodschappen, laten supermarktketens weten. In de dagen rond de top bezorgen ze geen boodschappen in de omgeving het World Forum. Jumbo bezorgt ook niet in Noordwijk, Scheveningen en Wassenaar, vanwege de verwachte verkeersoverlast door de afsluiting van de A44.

Om de bezorgproblemen op te vangen tijdens de NAVO-top, heeft de keten extra capaciteit beschikbaar gesteld in de dagen voor en na de top en zijn klanten geïnformeerd. Ook is er extra inzet op de planning en bezorging met het oog op de verwachte vertragingen en verstoringen in andere delen van Den Haag.

Extra maatregelen voor NAVO-top

Hoewel de Jumbo geen winkels heeft in het afgesloten gebied rond het World Forum, heeft de keten wel maatregelen genomen om vertragingen bij de bezorging op andere plekken in de omgeving op te kunnen vangen. Jumbo heeft verder vrachtwagens paraat staan, die bij extreme vertragingen kunnen worden ingezet. „We doen er alles aan om alle winkels zoals gepland is, dagelijks te kunnen blijven bevoorraden”, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

Ook de Albert Heijn bezorgt die dagen niet in de omgeving en zegt zich voor te bereiden om „alles zo soepel mogelijk te laten verlopen”.

Extra inzet

Online supermarkt Picnic heeft voor de komende dagen extra mensen en voertuigen ingezet, voornamelijk in het weekend voorafgaand aan de NAVO-top. Ook zijn klanten op de hoogte gesteld dat boodschappen niet bezorgd worden in het afgesloten gebied. „Voor andere gebieden verwachten we dat het gaat lukken”, zegt een woordvoerder. „We passen routes aan en plannen meer tijd in voor de logistiek. Drukke tijden vermijden we, dan gaan we de weg niet op.”

Reacties