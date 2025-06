Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘De NAVO-top? Alleen maar meer ellende, als Trump op een knop drukt, is het oorlog’

De NAVO-top zet Nederland een paar dagen behoorlijk in de schijnwerpers. Maar leeft de bijeenkomst van allerlei wereldleiders in Den Haag eigenlijk in Nederland? Nieuws van de Dag besloot dat op straat uit te zoeken.

Vandaag is de tweede officiële dag van de NAVO-top. President van Amerika Donald Trump arriveerde gisteravond iets na 20.30 uur op paleis Huis ten Bosch in Den Haag (een video daarvan zie je hier). Trump schoof aan bij een diner met allerlei kopstukken en logeerde bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Hij komt echter voor het belangrijkste vergaderpunt van de NAVO-top natuurlijk: meer geld voor defensie.

‘NAVO-top kun je beter op tv kijken’

Thomas van Groningen (hij was als politiek journalist in Nieuws van de Dag, niet als presentator), vindt dat hij voor zijn werk niet zoveel bij de NAVO-top ter plaatse te zoeken heeft. „Als journalist kun je beter tv kijken. Maar er was een geweldige lunch, ze hadden hotdogs. Maar, nou ja, ik heb in de verte Zelensky zien lopen.”

De gemiddelde Nederlander merkt hoogstens iets van de NAVO-top omdat wegen zijn afgesloten. Maar een glimp van Trump, Macron of misschien kroonprinses Amalia die ook bij het diner aanwezig was? De enorme operatie werd gisteravond uitgebreid bij Nieuws van de Dag besproken, maar het SBS6-programma ging ook de straat op. In de video hierboven kun je Nederlanders langs de kant van de weg zien. Zij wachtten gisteren op het passeren van die enorme auto met daarin Donald Trump, The Beast.

Als Trump, die halve gek, wat zegt, dan wordt dat gedaan.

‘NAVO-top kon beter ergens op de Bahama’s plaatsvinden’

Verslaggever Jasmine van Dijk vroeg voorbijgangers elders in het land: „Is de NAVO-top nou het gesprek van de dag?” Een man: „Nee hoor, ik ben gewoon aan het werk.” Hij vindt dat de hele organisatie een chaos veroorzaakt: „Ze hadden het beter ergens op de Bahama’s kunnen doen.” Een ander: „De NAVO-top? Daar bemoei ik me niet zo mee.” Een meneer met zeer cynische blik: „Da’s toch héél interessant dat Trump bij de koning slaapt. Bijzonder.”

Een jonge vrouw kan wel goed uitleggen waar de NAVO-top over gaat. Een man vindt het maar niks dat dat hele toneel zich in ons land afspeelt. „Het brengt alleen maar meer ellende met zich mee. Ze gaan tegen elkaar strijden. Als Trump, die halve gek, wat zegt, dan wordt dat gedaan. Als hij op een knop drukt, is het oorlog.” Hij weet wel wat er op de top meer nodig is: „Aandacht voor de gewone man.”

De hele uitzending van Nieuws van de Dag kun je zien op Kijk.nl.

