NAVO-top begint vandaag in Nederland: dit gaat er gebeuren

Wereldwijd zijn de ogen vandaag gericht op Den Haag. Daar gaat de NAVO-top officieel van start, met ongekende veiligheidsmaatregelen en een volle agenda. De bijeenkomst brengt 45 wereldleiders samen, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De NAVO-top is de belangrijkste bijeenkomst van het bondgenootschap. Regeringsleiders en ministers van de NAVO-landen komen samen om besluiten te nemen over veiligheid, defensie en internationale samenwerking. Tijdens de top in Den Haag wordt er onder andere gesproken over een flinke verhoging van de defensiebudgetten.

Thema’s NAVO-top

Hoewel de formele topbijeenkomst van de 32 NAVO-leiders pas morgen plaatsvindt, wordt vandaag al gewerkt aan belangrijke dossiers. Volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte staan de lidstaten op het punt een historisch besluit te nemen: een forse verhoging van de defensie-uitgaven naar 5 procent van het bruto binnenlands product. Een ambitieus plan, dat volgens Rutte laat zien dat de NAVO zich serieus voorbereidt op de toekomst.

Een belangrijk onderdeel van de dag is het Defense Industry Forum. Hier bespreken defensieministers, experts en vertegenwoordigers van bedrijven hoe NAVO-landen beter kunnen samenwerken met de wapenindustrie. Minister Brekelmans (Defensie) leidt het forum samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hoewel de agenda niet openbaar is, ligt de nadruk op innovatie, investeringen en strategische samenwerking.

Zelensky aanwezig bij NAVO-top, maar op de achtergrond

Oekraïne is opnieuw een belangrijk thema, maar president Zelensky speelt deze keer een minder prominente rol. Hij spreekt vandaag in de Tweede Kamer en wordt ontvangen door demissionair premier Schoof. Anders dan bij eerdere toppen spreekt hij niet plenair, mede op aandringen van president Trump die ondanks twijfels tóch aanwezig zal zijn bij de NAVO-top. Zelensky is vanavond wel aanwezig bij het staatsbanket op paleis Huis ten Bosch.

Dat diner vormt het ceremoniële hoogtepunt van de dag. Alle aanwezige regeringsleiders dineren met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Tegelijkertijd vindt in het World Forum een bijeenkomst plaats over Oekraïne met NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken en EU-buitenlandchef Kallas. De defensieministers schuiven aan voor een werkdiner.

Een top onder hoogspanning

Met 27.000 agenten op de been is deze NAVO-top de grootste veiligheidsoperatie in de Nederlandse geschiedenis. De politie zelf omschrijft dit als de grootste operatie ooit voor deze dienst. Dat is niet alleen vanwege het hoge aantal aanwezige wereldleiders, maar ook vanwege internationale spanningen, waaronder het conflict in het Midden-Oosten.

De top markeert een belangrijk moment voor de NAVO. Niet alleen vanwege de beslissingen die op tafel liggen, maar ook door de symboliek van samenwerking en eensgezindheid in roerige tijden. Morgen volgt het officiële hoogtepunt als de Noord-Atlantische Raad, oftewel het hoogste politieke besluitvormingsorgaan binnen de NAVO, bijeenkomt. De hele NAVO-top duurt in totaal twee dagen en komt morgen, na ruim een jaar voorbereiding, alweer ten einde.

