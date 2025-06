Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf zondag in deze provincies (en dit betekent het voor jou)

Het wordt dit weekend zó warm, dat het Nationaal Hitteplan voor twee provincies van kracht gaat. Mensen die in Limburg en Brabant wonen moeten vanaf zondag rekening houden met een aantal snikhete dagen, waarbij de hoge temperaturen gevaarlijk kunnen zijn voor kwetsbare groepen.

Het is alweer drie jaar geleden dat het Nationaal Hitteplan voor het laatst van kracht was in Nederland. Met de hoge temperaturen die vanaf zondag worden voorspeld, en dan met name in Limburg en Noord Brabant, zag het RIVM zich na overleg met KNMI genoodzaakt om het Nationaal Hitteplan te activeren.

Wat is het Nationaal Hitteplan?

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwingssysteem voor organisaties, (zorg)professionals en mantelzorgers. Het wordt geactiveerd als er een periode van aanhoudende hitte of extreem hoge temperaturen wordt verwacht, wat vanaf zondag het geval is in Limburg en Noord Brabant. Het is dan belangrijk om meer aandacht te hebben voor mensen die niet goed voor zichzelf (kunnen) zorgen. Denk aan ouderen, mensen met een chronische aandoening of jonge kinderen. Bij deze groepen kan de aanhoudende hitte namelijk sneller tot gezondheidsproblemen zorgen.

Volgens het RIVM vormen mensen vanaf 75 jaar en ouder de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden. Ook hebben ze minder snel een ‘dorstgevoel’. Maar ook mensen met een chronische aandoening, mensen in een sociaal isolement, daklozen en jonge kinderen kunnen volgens het RIVM gezondheidsproblemen krijgen als geen maatregelen worden genomen. „Ook hebben zij meer kans op ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte.”

Wat kun je doen?

Het RIVM roept mensen op om extra aandacht te hebben voor degenen voor wie ze zorgen of voor kwetsbare mensen in hun omgeving tijdens de hitte. Zo kun je bijvoorbeeld een glas of kan drinken bij anderen neerzetten en helpen het huis koel te houden door onder meer gordijnen dicht te doen.

Dat het Nationaal Hitteplan al een tijd niet meer is geactiveerd, betekent niet dat het de afgelopen jaren niet eerder zo warm is geworden. Een belangrijk criterium om het hitteplan te activeren, is aanhoudende hitte van vier dagen of langer, waarbij het in de nachten ook heet is. Maar als het een kortere periode heet is of als het ’s nachts afkoelt, dan geldt het niet.

Hoe zit het met de rest van Nederland?

Het Nationaal Hitteplan is vooralsnog alleen geactiveerd voor Limburg en Noord-Brabant. Omdat de temperaturen vanaf volgende week blijven stijgen, kan het zo zijn dat het Nationaal Hitteplan vanaf maandag ook voor de rest vanaf Nederland ingaat.

