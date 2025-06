Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na zonneschijn komt hagel: flinke weeromslag op komst vanaf vrijdag

Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland en dat blijkt morgen maar weer: na een zonovergoten dag krijgen we te maken met een flinke omslag. Volgens Weeronline komen er zware windstoten, hagel en onweersbuien onze kant op.

Maar voordat het zo ver is, kunnen we nog even genieten van de zon én bijbehorende zomerse temperaturen. Vandaag laat het zonnetje zich volop zien en loopt de temperatuur razendsnel op. Het wordt op veel plaatsen in Nederland vanmiddag zomers warm en lokaal kan zelfs de tropische grens van 30 graden worden bereikt. Mocht je na je werk nog tijd hebben om een terrasje te pakken of lekker op het strand te gaan zitten, moet je dat dan ook vooral doen!

Warmste dag van het jaar

Ook morgen gaat een prachtige dag worden (of bloedheet, zo je wilt). In de ochtend laat het zonnetje zich al volop zien, maar krijgen we ook al te maken met een voorbode van wat er gaat komen. Er komen namelijk al enkele stapelwolken over, maar het zonnetje overheerst op de meeste plekken. In het binnenland worden we getrakteerd op temperaturen van 30 tot 32 graden en in de kustgebieden en het noorden stijgt het kwik tot 25 tot 29 graden. Het belooft de warmste dag van het jaar te worden, dus zoek vooral wat verkoeling op en smeer je goed in.

Hagel, bliksem en veel regen

Mocht je in de avond nog plannen hebben, dan is een paraplu geen overbodige luxe. Er trekken namelijk stevige regen- en onweersbuien vanuit het noordwesten van Frankrijk via België richting het zuidwesten van Nederland. Het kan zijn dat de buien grotendeels al uitdoven voordat ze ons land bereiken, maar het kan ook zijn dat ze hun kracht behouden en voor flink wat overlast kunnen zorgen. Morgen zullen de meeste plekken de dans kunnen ontspringen, maar mensen die in Brabant, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland wonen, moeten rekening houden met stevige onweersbuien. Vooral in Zeeland en het westen van Brabant kan het flink losgaan en moet er rekening worden gehouden met veel bliksem, veel regen, grote hagelstenen en zware windstoten.

👇 RIVM waarschuwt voor smog Door de warmte is de luchtkwaliteit in heel Nederland morgen slecht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt daarom voor smog door ozon in het hele land. Bij smog door ozon kunnen mensen meer last krijgen van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Astmaklachten kunnen erger worden en longen kunnen minder goed werken. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor.

Zaterdag opnieuw kans op hagel

Zaterdag begint weer zonnig met temperaturen die nog verder kunnen oplopen tot 33 graden. In het midden van het land wordt het zo’n 28 graden en vlak aan zee is het met 25 graden minder warm. Het merendeel van de dag verloopt droog en zonnig, maar in de avond neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Het westen van het land lijkt daarbij buiten schot te blijven. De meeste buien zullen waarschijnlijk in het oosten vallen, maar het gaat vooral om lokale exemplaren. Er is net als vrijdag veel kans op regen, hagel en zware windstoten.

Volgende week

Vanaf zondag keert de rust weer een beetje terug, maar krijgen wel te maken met aanzienlijk lagere temperaturen. Het wordt zondag en maandag zo’n 19 graden aan zee en ongeveer 23 graden landinwaarts. Het blijft daarbij vaak droog en vrij zonnig, maar een lokale bui is niet helemaal uit te sluiten. Na maandag gaan we een droge periode tegemoet met veel zonneschijn en oplopende temperaturen. In de kustgebieden wordt het ruim 20 graden, terwijl het in het binnenland weer zomers warm kan worden.

Reacties