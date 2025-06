Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minister Van Weel roept burgers op te stoppen met zelf uitgevoerde grenscontroles

Justitie- en migratieminister David van Weel roept burgers op om niet zelf grenscontroles uit te voeren. „Ik begrijp de frustratie, maar ik roep deze groep echt op om dit niet te doen en te stoppen”, zegt hij via een woordvoerder. „Laat de politie en marechaussee hun werk doen en hou je aan de wet.”

Diverse media meldden zondag dat burgers zaterdagavond eigenhandig auto’s staande hielden bij de grens tussen Ter Apel en het Duitse Rütenbrock. Volgens het AD gaat het de initiatiefnemers daarbij om asielzoekers die de grens zouden oversteken. Zondagavond zou er een nieuwe ‘controle’ gepland zijn.

„We kunnen in Nederland de huidige instroom niet aan en ik snap ook dat dit bij mensen tot frustratie kan leiden”, aldus de demissionaire VVD-minister. „Maar het is niet de bedoeling dat burgers het recht in eigen hand gaan nemen.” Sinds de val van het kabinet is Van Weel niet alleen verantwoordelijk voor justitie, maar ook voor asiel en migratie.

‘Levensgevaarlijk’

Ook de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, is niet te spreken over de grenscontroles. „Het is verboden voor burgers om auto’s aan te houden op de manier waarop de politie dat doet”, aldus een woordvoerder. „Dergelijke acties zorgen voor enorm gevaarlijke situaties op en langs de weg.”

„We begrijpen de onvrede en frustratie over het uitblijven van oplossingen rond de crisis in de asielopvang en de overlast die dat met zich meebrengt”, vervolgt hij. Maar dergelijke grenscontroles zijn volgens de gemeente niet de oplossing. „Het is levensgevaarlijk en vragen om problemen. Hier zitten de inwoners van Ter Apel ook niet op te wachten.”

Wilders

PVV-leider Geert Wilders noemt de grenscontroles juist een „fantastisch initiatief”. In een bericht op X schrijft hij dat dergelijke controles overal aan de grens zouden moeten gebeuren en dat het kabinet hiervoor het leger zou moeten inzetten. „Ik wil de volgende keer graag meedoen!”

De politie bevestigt dat zij op een melding is afgekomen, maar dat ze eenmaal ter plaatse alleen mensen aantrof op een parkeerterrein. Daarbij zag de politie geen signalen van een strafbaar feit.

ANP

