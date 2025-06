Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder kans op sterven door hitte: hoe zit dat?

Het aantal sterfgevallen door hitte is sinds 2010 sterk gedaald, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Toch blijft een waarschuwing klinken: de kans op overlijden op hete dagen blijft hoog. Hoe zit dat?

Tussen 2000 en 2009 zijn naar schatting 7000 mensen gestorven door hitte. Tussen 2010 en 2019 ging het om 4300 mensen. Die cijfers bracht het RIVM vandaag naar buiten.

Discussies over hitte

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zien dat de discussie over de gevaren van hitte ingewikkeld is. Ze vermoeden dat dit de daling is van het aantal hittedoden (maar ook bewustwording door af en toe het zogeheten Nationale Hitteplan in stellen). Het instituut vindt dat de risico’s van hitte een punt van aandacht moet blijven.

👇 RIVM bracht eerder ander nieuws over hitte Het RIVM bracht in december 2024 heel ander nieuws over hitte, al ging dat toen wel over die toekomst. Klimaatverandering brengt ook voor de gezondheid van Nederlanders allerlei risico’s met zich mee, zo klonk het toen. Een onderzoek focuste zich toen onder meer op de effecten van hitte, uv-straling en luchtkwaliteit op onze gezondheid. Ook werden mentale gezondheidsgevolgen meegenomen in het onderzoek.

Nationaal Hitteplan

Het RIVM vergeleek de twee periodes van tien jaar om gevolgen van het Nationaal Hitteplan te bekijken (Nederlanders hebben regelmatig kritiek op dat plan). Dat waarschuwingssysteem op hete dagen is er sinds 2007. Veel organisaties krijgen daarmee informatie over maatregelen die ze kunnen nemen, bijvoorbeeld om bewoners van verpleeghuizen koel te houden tijdens extreme hitte.

De kans om te sterven op hele hete dagen nam vooral af onder ouderen, vrouwen en bewoners van buurten waar veel mensen met een lager inkomen wonen. Onder mensen boven de 90 jaar daalde de kans om te sterven door hitte, maar bleef het geschatte aantal doden in beide perioden hetzelfde. Dat komt omdat er door de vergrijzing meer mensen van deze leeftijd zijn.

Heetste dag ooit

Het RIVM maakt zich zorgen over extreem hete dagen, zoals op 25 juni 2019, de heetste dag ooit in Nederland. Het werd op meerdere plekken warmer dan 40 graden. „Uit het onderzoek blijkt dat het aantal sterfgevallen een dag later hoger was dan ooit op een zomerdag.”

Experts verwachten steeds meer hete dagen door klimaatverandering. Europa warmt onafhankelijk wereldwijd het snelst op.

