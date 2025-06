Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waar gaat die 1,1 miljard euro extra voor defensie nou heen?

Met de Voorjaarsnota is duidelijk hoe Nederland die extra 1,1 miljard euro voor defensie structureel gaat inzetten: het geld vloeit niet alleen naar tanks en drones, maar ook naar logistiek, medische ondersteuning, personeelstraining en inflatiecorrecties. Hoog tijd om te laten zien wat er écht mee gebeurt.

Tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota werd al bekendgemaakt dat Nederland 1,1 miljard euro extra voor defensie gaat inzetten. Maar nu is duidelijk hoe defensie dit geld concreet gaat besteden. Minister Ruben Brekelmans en staatssecretaris Gijs Tuinman gaven daar toelichting over aan de Tweede Kamer. Een aanzienlijk deel van het pakket – 425 miljoen euro – is bestemd voor de oprichting van een compleet nieuw pantserinfanteriebataljon, met zo’n duizend extra militairen. Metro schreef onlangs over de defensie-uitgaven van Nederland binnen de NAVO.

Defensie: investering is broodnodig

Volgens defensie is deze investering broodnodig. Door de Russische inval in Oekraïne, de opkomst van drones en cyberdreigingen, en het veranderende NAVO-speelveld is een grotere, technologisch geavanceerdere krijgsmacht volgens defensie noodzakelijk.

Met deze structurele injectie van 1,1 miljard euro per jaar wordt niet alleen ingezet op meer militairen, drones en voertuigen, maar ook op het versterken van de hele militaire keten: van opleiding tot operatie, van medische zorg tot mobiliteit.

Luchtverdediging, infrastructuur en digitalisering

Naast nieuwe gevechtsvoertuigen investeert defensie in luchtverdediging, infrastructuur en digitalisering, zodat Nederland steviger voldoet aan NAVO-verplichtingen. Dronetechnologie is eveneens een speerpunt binnen het plan. Voor 125 miljoen euro schaft Defensie verkennings- en aanvalsdrones aan, evenals systemen die troepen moeten beschermen tegen vijandige drones, een essentieel onderdeel van moderne oorlogsvoering, waarin technologie minstens zo belangrijk is als mankracht.

Defensie investeert daarnaast 83 miljoen euro in transport en medische capaciteit. Die middelen versterken het strategisch vervoer en de zorgketen voor militairen, zodat zij in missies langdurig inzetbaar blijven en bij verwondingen snel kunnen worden behandeld. Denk aan mobiel hospitaalmateriaal, extra geneeskundige eenheden en transportcapaciteit voor munitie en materieel.

Versterken van personeelsbasis en opleidingen

80 miljoen euro gaat naar het versterken van de personeelsbasis en opleidingen van het personeel. Dit geld wordt ingezet om sneller op te kunnen schalen wanneer de internationale situatie daarom vraagt. Daarnaast investeert defensie in het opleiden van nieuw personeel, het verbeteren van oefenfaciliteiten en het uitbreiden van de bestaande operationele capaciteit. Het is lastig om geschikte oefenlocaties te vinden: stikstofnormen dreigen roet in het eten te gooien. Tot slot gaat 420 miljoen naar loonkosten, inflatie en ter compensatie van schommelende valutakoersen.

