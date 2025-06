Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel migranten zitten zonder werk thuis: ‘Onze uitkering is 1300 euro per maand’

Migranten zitten vaker zonder baan ’thuis’ dan Nederlanders zonder migratieachtergrond, werd gisteren bekend. Dat blijkt uit onderzoek van de Adviesraad Migratie. Nieuws van de Dag trok naar Amsterdam-West om te praten met de mensen over wie het nieuws gaat.

Als evenveel migranten zouden werken als Nederlanders zonder migratieachtergrond, dan zou dat 331.000 extra werknemers opleveren, schreef Metro gisteren al. Dit aantal staat gelijk aan bijna een op de vijf migranten en ruim 3 procent van alle werkenden in Nederland in 2022.

‘Veel migranten blijven thuis’

„Werk is er genoeg in Nederland. Toch blijven veel migranten thuis. Waarom lukt het de een wel om aan de slag te gaan en de ander niet?”, vroeg verslaggeefster Jasmine van Dijk van Nieuws van de Dag zich af. Zij doet voor het SBS6-programma de straatinterviews, zoals eerder deze week met Limburgse jongeren over de miljarden-uitgaven voor defensie. Nu ontmoet zij op een markt migranten, sommigen met werk, anderen zonder.

Als Marokkaan word je meteen aangekeken alsof je een ongewenst persoon bent.

Van Dijk sprak gisteren, zoals je in de video hierboven kunt zien, onder meer met een dame die al 25 jaar in Nederland woont. De vrouw spreekt redelijk Nederlands, maar een baan heeft zij niet en ze is net als haar man ziek. Op de vraag hoeveel uitkering de dame per maand ontvangt, antwoordt ze eerlijk: „Ik denk 1200, 1300 euro.” Een man op de markt zegt ook: „Ik hoor ook wel verhalen dat een baan niet gegund wordt vanwege de achtergrond. Als Marokkaan word je meteen aangekeken alsof je een ongewenst persoon bent.”

Onderzoek naar onnodige werkloosheid

De Adviesraad Migratie wil „geenszins suggereren” dat de migranten hun werkloosheid vooral zelf veroorzaken. „Het lijdt geen twijfel dat ook (selectie)mechanismen op de arbeidsmarkt, waaronder discriminatie door werkgevers, een rol spelen.” In een later onderzoek moet meer bekend worden over de oorzaken van de onnodige werkloosheid.

Onder asielmigranten is het verschil in werkloosheid het grootst. Mensen die asiel hebben gekregen in Nederland, en nareizigers, vormen bijna de helft van de ongebruikte arbeid. Kennismigranten hebben juist iets vaker werk dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Hoe langer migranten in Nederland blijven, hoe kleiner het gat wordt.

Arbeidspotentieel migranten

Ook VluchtelingenWerk ziet veel arbeidspotentieel verloren gaan bij asielmigranten. Oorzaak is volgens de hulporganisatie dat deze groep minimaal zes maanden moet wachten na aankomst in Nederland voor men aan het werk mag.

