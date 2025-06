Komende maand blijft warm, maar in juli meer kans op buien

Het is in de geschiedenis niet eerder ergens in het land zo warm geworden als gisteren. Om 14.50 uur werd het in Twente 31,8 graden waarmee het oude record met 0,1 graden werd verbroken, meldt Weeronline.

Het vorige record dateert uit 1980 en werd genoteerd in Eelde. Officieel is er geen sprake van de warmste 14 juni ooit, want op het hoofdstation in De Bilt werd het niet warmer dan 27,3 graden. Voor een record moest het daar 30,3 graden worden, aldus het weerbureau.