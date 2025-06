Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer geklaag over voedingssupplementen: onrustige benen, dubbel zien, intense jeuk

Bijwerkingencentrum Lareb krijgt steeds meer meldingen binnen over klachten na het gebruik van voedingssupplementen. Dat geldt ook voor andere producten die worden aangeprezen als bevorderend voor de gezondheid.

Vorig jaar kreeg het Lareb 185 van zulke meldingen binnen, 27 procent meer dan een jaar eerder. De meeste meldingen gingen over multivitamines, warmtesmeermiddelen en het middel DroomSap.

Preparaten met vitaminen en mineralen voeren de lijst aan. Vitamine B6 in hoge doses kan bijvoorbeeld leiden tot zenuwklachten, zoals pijn of krachtverlies. Hierover kwamen 27 meldingen binnen.

Metro besteedde vorig jaar ook aandacht aan het onderwerp. In het artikel over voedingssupplementen werd toen de vraag gesteld (en beantwoord) of die supplementen nou gezond zijn of juist schadelijk.

Bijzondere gevolgen voedingssupplementen

Vijftien klachten gingen over DroomSap. Dat bevat het slaapmiddel doxylamine, maar in een dosering die net onder de grens van de geneesmiddelenwet ligt. Gemelde bijwerkingen zijn hartkloppingen, hallucinaties, onrustige benen, intense jeuk, duizeligheid, slaperigheid, priapisme (langdurige erectie), orgasmestoornis en dubbelzien. Volgens Lareb is de verkoop van het sap niet toegestaan, omdat Europese goedkeuring ontbreekt.

Vitamine B6

Opvallend – aldus het bijwerkingencentrum – blijven de meldingen van zenuwschade bij gebruik van vitamine B6. Inname van veel vitamine B6 gedurende langere tijd, kan volgens Lareb soms schade veroorzaken aan de zenuwen in armen en/of benen. De klachten zijn te herkennen aan tintelingen of een doof gevoel of pijn in handen en/of voeten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) denkt erover om de maximale hoeveelheid vitamine B6 in voedingssupplementen in Nederland te verlagen.

