Kankermedicijn niet langer standaard vergoed: alleen bij bewezen effect

Dure kankermedicijnen verdwijnen met ingang van vandaag deels uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat besluit Zorginstituut Nederland na een herbeoordeling van zogeheten PARP-remmers. Alleen patiënten bij wie duidelijk is dat het middel werkt, houden recht op vergoeding.

Het gaat om een opvallende stap: het is voor het eerst dat een hele groep kankermedicijnen na opname in het basispakket alsnog deels geschrapt wordt.

Wat zijn PARP-remmers?

PARP-remmers zijn medicijnen die de zelfherstellende kracht van kankercellen uitschakelen, waardoor deze afsterven. Ze worden ingezet bij onder andere eierstok- en borstkanker. Maar nieuw onderzoek laat zien dat de werking niet bij alle patiënten leidt tot langere overleving.

Alleen mensen met een specifieke BRCA-genmutatie bij bepaalde vormen van eierstokkanker blijven in aanmerking komen voor vergoeding. Voor andere patiënten, zoals bij uitgezaaide borstkanker of gevorderde eierstokkanker zonder die genmutatie, vervalt de vergoeding.

De BRCA-genen spelen een rol bij het herstellen van beschadigd DNA. Als er een fout, oftewel een mutatie, in zo’n gen zit, is de kans groter dat iemand bepaalde vormen van kanker ontwikkelt. PARP-remmers blijken juist bij deze mutaties effectiever te werken, omdat ze inspelen op die verstoorde herstelmechanismen in tumorcellen.

Behandeling kankermedicijn mag worden afgemaakt

Wie al een behandeling met een PARP-remmer is gestart, hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. Die behandelingen met het kankermedicijn blijven onder een overgangsregeling vergoed. Nieuwe patiënten zonder de juiste medische indicatie kunnen echter niet meer starten.

Het Zorginstituut benadrukt dat zorg alleen vergoed wordt als bewezen is dat deze werkt. „We willen mensen alleen behandelen met medicijnen als ze zorgen voor genezing, een verlenging van het leven of een betere levenskwaliteit”, zegt bestuursvoorzitter Mark Janssen. „Het is niet wenselijk dat patiënten valse hoop krijgen of worden blootgesteld aan bijwerkingen, zonder dat daar gezondheidswinst tegenover staat. Bovendien is het belangrijk om het beschikbare zorgbudget alleen uit te geven aan zorg die werkt. We kunnen elke euro maar één keer uitgeven.”

Mogelijk volgen meer medicijnen

De herbeoordeling maakt deel uit van een bredere afspraak uit het Integraal Zorgakkoord. Dure medicijnen, waaronder kankermedicijnen, moeten vaker opnieuw beoordeeld worden omdat de kosten anders reguliere zorg verdringen. In 2023 werd ruim 30 miljoen euro uitgegeven aan PARP-remmers. Dat bedrag komt nu deels vrij voor andere zorg.

Het Zorginstituut bekijkt samen met zorgpartijen welke middelen nog meer opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden.

