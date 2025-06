Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Advies kabinet: geen sociale media onder de 15 jaar, smartphone vanaf groep 8

Het kabinet gaat ouders adviseren om kinderen onder de 15 jaar geen sociale media als TikTok en Instagram te laten gebruiken, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd en Preventie, VVD) komt binnenkort met een advies hierover.

De demissionaire bewindsman gaat ook aanraden dat kinderen pas vanaf groep acht van de basisschool een smartphone krijgen.

Het gaat om een vrijblijvend advies en dus geen wettelijke verplichting. Dit staat in de richtlijn ‘Gezond schermgebruik’ die is samengesteld op basis van onderzoek van wetenschappers, experts en maatschappelijke organisaties.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft Karremans eerder dit jaar al verzocht om met een minimumleeftijd voor sociale media te komen. Toen opperden de initiatiefnemers D66, ChristenUnie, CDA, SGP en NSC ook al een grens van 15 jaar. De partijen wezen erop dat andere landen hier ook aan denken. Hun verzoek was gericht op „social media die gebruikmaken van verslavende technieken”.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ook in de maatschappij zijn de afgelopen maanden diverse initiatieven opgezet om kinderen pas in de loop van de pubertijd een smartphone te geven. Zo pleitten honderden artsen en wetenschappers eind mei voor een ondergrens van 14 jaar voor de eerste eigen smartphone en van 16 jaar voor sociale media. Ouders van ruim 45.000 kinderen sloten zich aan bij een ‘ouderpact’ van dezelfde strekking.

Experts en kritische ouders zijn onder meer bezorgd over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Diverse onderzoeken duiden op een verband tussen intensief smartphonegebruik en depressies. Bijziendheid is een ander groeiend probleem. Door schermtijd blijft daarnaast minder tijd over voor lichaamsbeweging en directe contacten.

ANP

Reacties