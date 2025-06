Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongeren over het leger: ‘8 procent naar defensie is nog beter, dienstplicht terug’

Wereldleiders spraken deze week op de NAVO-top vooral over vele miljarden voor defensie. Maar wat vinden jongeren die misschien het leger in willen daar eigenlijk van? Nieuws van de Dag zocht hen gisteren bij een opleiding op.

Verslaggever Jasmine van Dijk van Nieuws van de Dag was bij de opleiding Veiligheid en Vakmanschap voor 2500 Zuid-Limburgse mbo-studenten. Ze marcheren deze week 70 kilometer en voeren opdrachten als abseilen uit om aandacht te vragen voor veteranen en het militaire vak. En dat terwijl de miljarden bij de NAVO-top in Den Haag over tafel vlogen. Je ziet ze in de video hierboven ‘aan het werk’.

‘Dienstplicht voor defensie mag wel terugkomen’

Miljarden voor defensie: prachtig, klonk het in het SBS6-programma. Maar wie gaan straks het uniform dragen dan? De Limburgse jongeren dus eventueel. ‘Een stoere jonge dame’ moet nog maar zien wat er met de Nederlandse miljarden voor defensie gebeurt: „Er wordt wel veel over gepraat, maar er wordt niet veel mee gedaan.” Ze verwacht „wat meer actie”.

Een studiegenoot pleit voor meer jongeren binnen defensie. „Ik vind zelfs dat de dienstplicht mag terugkomen.” En het verhogen van de defensie-uitgaven van alle NAVO-landen tot 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dan? Dezelfde student: „Ik vind dat het zelfs 8 procent zou kunnen zijn. Voor fatsoenlijk materiaal en mensen die getraind kunnen worden.”

Geld ten koste van bijvoorbeeld de zorg

Al dat geld naar defensie, gaat dat niet ten koste van bijvoorbeeld de zorg? Eén van de marsleiders vindt het allebei belangrijk: „Defensie is belangrijk voor je veiligheid. Maar mocht er iets gebeuren, dan heb je de zorg nodig. En als je niet in veiligheid kunt leven, dan heb je ook niets aan de zorg.”

Reacties