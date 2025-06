Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minderheid jongeren Amsterdam accepteert homoseksualiteit, verbazing om Halsema

43 procent van de Amsterdamse jongeren accepteert homoseksualiteit. Een minderheid vindt het dus goed dat twee personen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar kunnen worden, de meerderheid keurt het af. Waarom gaat Femke Halsema, burgemeester van de hoofdstad, dan naar de Pride in Boedapest?, klinkt het in Nieuws van de Dag als vraag.

Landelijk is onder jongeren juist een stijging van acceptatie van homoseksualiteit te zien, meldde Nieuws van de Dag gisteravond. Cijfers komen uit een onderzoek in opdracht van demissionair staatssecretaris Mariëlle Paul. Religie en migratieachtergrond werden daarin niet genoemd als achterliggende oorzaak.

Femke Halsema naar Boedapest

De uitkomst van het onderzoek werd besproken met Telegraaf-opiniemaker Wierd Duk. Je kunt hem in de video hierboven zien. Duk vindt het „belachelijk” dat burgemeester Femke Halsema naar Boedapest gaat om daar de daar verboden Pride bij te wonen. Het was in het SBS6-programma wel een herhaling van zetten. Eerder deze maand werd bekend dat Halsema overwoog naar de Pride in Hongarije af te reizen. Amerika-deskundige Raymond Mens zei toen: „Je kunt er beter voor zorgen dat het in Amsterdam veilig is.”

Wierd Duk gisteravond: „Interessant dat Femke Halsema naar Boedapest gaat om daar mee te lopen in een Pride. Ze zou beter haar tijd kunnen besteden aan de emancipatie van de jongeren in Amsterdam. Dit komt natuurlijk door de enorme diversiteit in de stad en vooral vanuit de moslimgemeenschap. Dat zijn gewoon conservatieve gemeenschappen waarin homoseksualiteit niet op prijs wordt gesteld. Een deel van de stad is natuurlijk progressief en liberaal. Amsterdam had ooit de reputatie homohoofdstad van de wereld te zijn.”

Reacties