Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vergeet je huisdieren niet: zo herken je verbranding door de zon bij je viervoeter

Verbranden door de zon is voor niemand fijn, maar het is extra sneu als een dier er niets tegen kan doen. Daarom is het belangrijk om goed op je huisdieren te letten met het zonnige weer. Ook zij kunnen verbranden en kunnen daar flinke pijn aan overhouden. Toch is insmeren met zonnebrandcrème – zoals we bij mensen doen – vaak geen optie, zeker niet bij dieren met een dikke vacht.

We denken vaak dat dieren dankzij hun vacht goed beschermd zijn tegen de zon. Toch is dat niet altijd het geval. Vooral tijdens de warme zomermaanden zien dierenartsen een toename van het aantal huisdieren die verbrand zijn door de zon. Maar er zijn wel manieren om ze goed te beschermen. Zo houd je ze veilig én comfortabel in de zon.

Honden verbranden vaak

Tijdens de warme zomermaanden zien dierenartsen een duidelijke toename van huisdieren die verbrand zijn, vertelt Veronica Villanueva, medisch directeur van VEG ER for Pets in Amerikaans tijdschrift Time. „Je denkt direct aan verbranden als de zon fel schijnt, maar bij huisdieren vergeten we dat vaak. Ze hebben immers vacht en zijn graag buiten.” Toch zijn veel huisdiereigenaren zich er niet van bewust hoe ernstig verbranden bij dieren kan zijn.

Elke hond kan verbranden, maar honden met een dunne of lichte vacht lopen het meeste risico. Rassen zoals pitbulls, dalmatiërs, boxers, windhonden en mopshonden zijn extra gevoelig. Ook na een scheerbeurt, bijvoorbeeld na een operatie of door klitten, is de huid opeens onbeschermd, wat het risico op verbranding verhoogt. Vooral plekken zoals de neus, buik, liezen, oren en rond de lippen zijn kwetsbaar, omdat daar weinig of geen vacht zit.

Hoe zie je of merk je dat je hond verbrand is?

Volgens dierenartsen zijn er simpele manieren om erachter te komen of je huisdier, in dit geval een hond, verbrand is. Het ziet er bij honden eigenlijk net zo uit als bij mensen. Uv-straling door de zon beschadigt de bovenste huidlaag, wat roodheid, warmte en pijn veroorzaakt. Volgens dierenarts Veronica Villanueva wordt een milde plek zichtbaar doordat de huid roze kleurt. Hoe roder de huid, hoe erger de verbranding. Na verloop van tijd kan de huid droog en schilferig worden, en begint de hond mogelijk te krabben of te bijten op die plek omdat het jeukt.

Bij ernstigere verbranding wordt de huid donkerrood en kunnen er blaren ontstaan of pus vrijkomen; duidelijke tekenen dat een bezoek aan de dierenarts nodig is. „Als je ziet dat de huid donkerrood of paars wordt, en je hond is sloom, wil niet opstaan of heeft koorts, dan is dat een teken van ernstige verbranding”, waarschuwt Villanueva. „Als ze veel pijn hebben, bijvoorbeeld als ze huilen als je ze aait of borstelt, moeten ze direct worden nagekeken.”

Bij ernstige gevallen geneest een verbrande huid bij honden meestal binnen één tot twee weken. Wel moeten honden soms een T-shirt dragen of een kap om te voorkomen dat ze aan de verbrande plekken likken, vertelt dierenarts Veronica Villanueva.

Wat kun je aan verbranding doen?

Dierenarts Cliff Redford benadrukt dat het slim is om je huisdier tijdens de heetste uren van de dag uit de directe zon te houden. Stichting Dierenlot raadt aan ook aan om op hete dagen altijd de felle middagzon van 11.00 tot 16.00 te vermijden als je een hond of kat hebt. Ook benadrukken ze dat wandelen op asfalt niet slim is, daardoor kunnen de pootjes van je huisdier namelijk verbranden. Daarnaast is het sowieso beter om dieren in de schaduw te laten. Veel dieren kunnen de hitte niet zo makkelijk kwijt.

Laat je hond daarom liever binnen of in de schaduw spelen, want juist op het heetste moment van de dag is de kans op verbranding het grootst. Gebruik nooit zonnebrandcrème die voor mensen is bedoeld, want die bevat vaak stoffen die giftig zijn voor honden. Dierenlot adviseert om een mogelijk verbrande plek te koelen met een lauwe, natte doek.

Type hond

Ook de vachtlengte speelt een rol als het gaat om verbranding: de zomer is volgens de dierenartsen in Time niet het moment om je hond kaal of heel kort te scheren, ook al denk je dat het hem juist koeler houdt. Je kunt beter tegen de trimster zeggen: „Ik wil een kortere vacht, maar ik wil geen blootgestelde huid zien”, zegt Villanueva.

Let erop dat schade snel kan ontstaan: honden die langer dan een halfuur tot een uur in de felle zon staan zonder schaduw, lopen een groot risico op ernstige zonnebrand. Daarom is bewustzijn belangrijk. „Verbranding kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, zoals huidkanker”, waarschuwt Villanueva. „Wees alert en bescherm je huisdieren goed tegen de zon, zodat ze gezond blijven.”

Reacties