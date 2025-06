Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe gaat het nu verder met de asielmaatregelen, juist het punt waar het kabinet op viel?

Het asielprobleem in Nederland was hét punt waar kabinet Schoof I over viel. Het kabinet is nu demissionair, tot er eind dit jaar weer een nieuw kabinet gevormd wordt. Een demissionair kabinet mag niet beslissen over zogeheten controversiële zaken, dus hoe gaat het nu lopen met de asielmaatregelen?

In Nieuws van de Dag bespreekt onder meer politiek verslaggever van De Telegraaf Emile Kossen wat de opties nu zijn voor het asielbeleid in Nederland. Volgens hem blijven de huidige asielwetten – dus niet de eisen van Geert Wilders – ook in een volgend kabinet gewoon staan. Wel kunnen er in de komende weken problemen ontstaan, onder meer met de spreidingswet. „Die zou worden ingetrokken, dat is beloofd in het akkoord, maar die ligt er nog”, zegt de politiek verslaggever.

Gemeentes spelen inmiddels ‘eigen baas’, horen we in de talkshow, omdat die spreidingswet in een volgend kabinet waarschijnlijk wordt gehandhaafd. In de video hierboven hoor je meer over de asielmaatregelen nu het kabinet demissionair is.

Reacties