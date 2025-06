Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zonkracht extreem hoog en plaatselijke hittegolf op komst

Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warm en zonnig weekend. Volgens meteorologen van Weer.nl en Buienradar loopt de temperatuur de komende dagen snel op, met in het zuiden zondag mogelijk 36 graden, waardoor er een plaatselijke hittegolf ontstaat.

Tegelijkertijd bereikt de zonkracht een piek met UV-indexwaarden van 7 tot 8. Dat betekent dat er sprake is van zeer sterke UV-straling, met een groot risico op huidverbranding.

Zon brandt fel, ook zonder hoge temperatuur

De UV-index geeft aan hoe krachtig de zonnestraling is. Bij waarden vanaf 7 is het risico op schade aan de huid en ogen aanzienlijk. Volgens experts is dat risico nu uitzonderlijk hoog. Wie denkt dat de schaduw genoeg bescherming biedt, heeft het mis.

Bij deze zonkracht kan de UV-straling zelfs op een koele of bewolkte dag tot 80 procent van de huid bereiken. Zeker rond het middaguur is de straling het sterkst en kan de onbeschermde huid al binnen een kwartier verbranden.

Regionale hittegolf in zicht

Naast de sterke zonkracht is er ook sprake van aanhoudende hitte. De temperatuur stijgt vrijdag al tot boven de 25 graden. In het weekend komt daar nog een flinke schep bovenop. In het binnenland wordt het zaterdag rond de 30 graden, zondag ligt het maximum rond de 33 graden.

In Zuid-Nederland worden zelfs uitschieters van 36 graden verwacht. Volgens Buienradar is de kans op een regionale hittegolf daarmee in het zuiden van het land groot. Sinds donderdag is het daar al warmer dan 25 graden.

Afgelopen weekend werd er ook al gewaarschuwd voor de hoge temperaturen, meldde Metro.

Ongebruikelijk voor juni

Zulke hoge temperaturen komen normaal gesproken pas later in de zomer voor. Dat ze nu al in juni worden gemeten, is uitzonderlijk. Een officiële hittegolf wordt vastgesteld als het vijf dagen op rij 25 graden of warmer is, waarvan minstens drie dagen boven de 30 graden.

De combinatie van extreme zonkracht en aanhoudende hitte brengt risico’s met zich mee. Naast kans op verbranding is er ook een verhoogd risico op oververhitting, vooral bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook dieren kunnen last hebben van de warmte. Metro geeft tips voor het koelhouden van je huisdier met deze temperaturen.

Gezondheidsdiensten adviseren om uit de zon te blijven tijdens de heetste uren van de dag (tussen 12.00 en 15.00 uur), voldoende te drinken en bescherming tegen UV-straling, zoals een goede zonnebril en zonnebrand met een hoge factor, serieus te nemen.

Het warme weer houdt dus vooralsnog aan, maar in juli is er weer meer kans op zomerse buien, schreef Metro eerder.

