Burgers en de grenscontroles bij Ter Apel: ‘Je kunt rechts stemmen, maar het komt niet van de grond’

Onbevoegde burgers hielden in het Pinksterweekend grenscontroles tussen Ter Apel en het Duitse Rütenbrock. De initiatiefnemers wilden asielzoekers, als die de grens zouden oversteken, tegenhouden. Nieuws van de Dag ging daar gisteravond op in.

Justitie- en migratieminister David van Weel riep burgers meteen op om niet zelf grenscontroles uit te voeren. „Ik begrijp de frustratie, maar ik roep deze groep echt op om dit niet te doen en te stoppen“, zei hij via een woordvoerder. „Laat de politie en marechaussee hun werk doen en hou je aan de wet.”

Grenscontroles Ter Apel besproken

Nieuws van de Dag (SBS6) ging gisteravond in op de burgers die met een man of twintig twee avonden lang zelfstandig grenscontroles uitvoerden. Je kunt het in de video hierboven zien.

👇 Wilders kwam niet opdagen Geert Wilders (PVV) reageerde dit weekend direct op de ‘zelfstandige grenscontroles’ bij Ter Apel. Op X meldde de politicus: „Fantastisch initiatief. Zou overal aan de grens moeten gebeuren. Als Schoof en de VVD het leger niet meteen massaal hiervoor inzetten, moeten we het zelf maar doen. Ik wil de volgende keer graag meedoen!” Die volgende keer was dezelfde (zondag)avond nog. Wilders was er echter niet bij.

‘Frustrerend voor burgers’

Migratiedeskundige Jan van de Beek vindt de situatie een gevolg van het ‘falende asielbeleid’. „De burgers in Nederland zijn in grote meerderheid voor een strenger asielbeleid. Dat komt maar niet van de grond.” Van de Beek ziet dat Nederland het beleid van grenzen als die bij het Groningse Ter Apel helemaal niet zelf kan regelen. „Dat is uitbesteed aan internationale verdragen. Je kunt wel op een rechts kabinet stemmen, maar het komt helemaal niet van de grond. Dat is voor burgers natuurlijk frustrerend.”

