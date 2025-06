Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eikenprocessierups weer volop aanwezig in Nederland: ‘Haal de nesten niet zelf weg’

Mocht je een dezer dagen last krijgen van jeuk en huiduitslag, zou het zomaar kunnen dat je in aanraking bent gekomen met de eikenprocessierups. Verschillende gemeenten waarschuwen voor het beestje en roepen mensen op om de nesten te melden. Maar wat kun je nu doen als je er zelf last van hebt?

Door het warme en droge voorjaar zijn de rupsen al eind maart uit hun eitjes gekropen en momenteel zijn ze dan ook volop aanwezig. Veel gemeenten zien ook een toename in het aantal nesten. In Nieuwgein deden vorig jaar 147 mensen melding van zo’n nest, dit jaar zijn dat er al 400. Om de rupsen te bestrijden heeft de gemeente daar 300 nestkastjes voor vogels opgehangen, de natuurlijke vijand van de rups. Ook Leeuwarden roept inwoners op om hun tuin aantrekkelijk te maken voor vogels en insecten, om erger te voorkomen. „Deze dieren beschouwen de eikenprocessierups als voedsel en eten ze op voordat de brandharen zich ontwikkelen.”

Wat moet je doen als je een eikenprocessierupsnest ziet?

De eikenprocessierups, die honderdduizenden piepkleine brandharen op zijn rug heeft, kan bij mensen leiden tot jeuk, huiduitslag en irritaties aan de ogen en luchtwegen. De rupsen leven van de bladeren van eikenbomen, waar ze hun nesten hebben onderaan de stam van de boom. De grijze rupsen, die later in het seizoen oranje of rode stippen krijgen, verplaatsen zich in een lange rij, vandaar de verwijzing naar een processie in de naam. De meeste gemeenten vragen inwoners om de nesten te melden, zodat ze kunnen worden weggehaald. Dit gebeurt met een speciaal zuigsysteem. Het is absoluut niet aan te raden om een nest zelf weg te halen, omdat de brandharen dan juist worden verspreid.

Wat te doen bij klachten van de eikenprocessierups?

De brandharen kunnen door de wind meegevoerd worden, waardoor ze bijvoorbeeld op je huid of in je kleding terecht komen. De brandharen dringen met hun weerhaakjes gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Ze kunnen ook door kleding heen gaan. Omdat de brandharen met het blote oog niet op je huid of kleding te zien zijn, heb meestal niet door dat ze er zitten. Vaak merk je dit door klachten als irritatie van je huid, ogen en luchtwegen. Als je last hebt van deze klachten is het belangrijk om het volgende te doen:

Krab of wrijf niet.

Je kunt het beste op de plekken waar je jeuk hebt plakband of een kleefpleister plakken en het er weer aftrekken. De brandhaartjes blijven dan aan het plakband vastzitten. Gooi deze strook vervolgens weg en spoel je huid goed af.

Heb je ook last van je ogen? Spoel deze dan goed uit met lauw water.

Stop de kleding waar de brandharen op zitten in de wasmachine en was het op minstens 60° C.

Bestrijd de jeuk met verzachtende crème op basis van aloë vera, calendula, menthol of eucalyptus.

Hou er rekening mee dat de eikenprocessierups ook voor ernstige allergische reacties kan zorgen. Daarom is het belangrijk dat je 112 belt als je ook last hebt van benauwdheid, een dikke tong, lippen of oogleden.

Reacties