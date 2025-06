Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Fysiotherapie dreigt uit te sterven: zeven op de tien overwegen te stoppen

De wachttijd voor fysiotherapie loopt op, vooral buiten de Randstad. Terwijl de zorgvraag stijgt, sluiten steeds meer praktijken hun deuren. Fysiotherapeuten verlaten het vak in groten getale. De beroepsgroep luidt de noodklok en de cijfers onderstrepen waarom.

Volgens nieuwe cijfers van de Fysiovakbond FDV overweegt maar liefst 70 procent van de eerstelijnsfysiotherapeuten serieus om het vak te verlaten. In 2024 sloot bovendien al 11 procent van de praktijken of werd overgenomen. „Fysiotherapie is in gevaar”, schrijft de vakbond in een recent persbericht. „Fysiotherapeuten in het ziekenhuis verdienen al snel anderhalf keer zoveel als een fysio om de hoek. Een overstap is dus heel verleidelijk.”

Inkomensverschil tussen fysiotherapeuten

Dat is geen verrassing, gezien het gemiddelde inkomensverschil van 35 tot 42 procent tussen eerstelijns fysiotherapeuten en hun collega’s in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Fysio’s in de wijk verdienen nog geen twee derde van het salaris van hun collega’s die in ziekenhuizen werken, en dat verschil vertaalt zich in een serieuze uitstroom. Daar komt bij dat fysiotherapeuten niet onder een cao vallen – en dat al twintig jaar lang – waardoor zij nauwelijks collectieve zekerheid hebben over arbeidsvoorwaarden, verlof, scholing of pensioen.

Ook op het gebied van werkdruk zijn de cijfers zorgelijk. Meer dan de helft van de fysiotherapeuten geeft aan structureel te veel werkdruk te ervaren. Gemiddeld maken zij 7 tot 11 procent meer werkuren per week dan zij betaald krijgen, bijvoorbeeld door administratie, bijscholing of extra patiëntcontacten. De FDV vatte het bondig samen: „Eerstelijnsfysiotherapeuten werken vanaf vandaag voor nop.”

Aantal behandelplekken neemt af, patiënten moeten verder reizen

De gevolgen van deze situatie zijn inmiddels merkbaar voor patiënten. In veel regio’s, met name buiten de stedelijke centra, sluiten praktijken hun deuren en neemt het aantal behandelplekken af. Patiënten moeten steeds vaker verder reizen of weken wachten op een intake. Voor klachten die juist in een vroeg stadium effectief te behandelen zijn, leidt dit tot uitstel van herstel en in sommige gevallen tot zwaardere zorgtrajecten. Je kunt ook thuis bepaalde oefeningen doen, maar dat is niet voor alle aandoeningen geschikt.

Ondertussen staan de politieke seinen op oranje. De NZa onderzoekt inmiddels de invoering van minimumtarieven voor fysiotherapie. In de Tweede Kamer zijn Kamervragen gesteld over het gebrek aan contractvrijheid en de druk van zorgverzekeraars. Er wordt gewerkt aan meer transparantie, kwaliteitskaders en collectieve contractering. Toch waarschuwen vakbond en beroepsvereniging dat het huidige tempo te laag ligt.

Fysiotherapie als ‘onmisbare schakel in zorgketen’

Ook het KNGF, de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten, erkent de ernst van de situatie. In reactie op de ontwikkelingen stelt de organisatie dat fysiotherapie een onmisbare schakel is in de zorgketen. Als het vak zijn preventieve en herstellende rol moet blijven vervullen, dan zijn eerlijke tarieven, gezonde praktijkvoering en minder administratieve druk absoluut noodzakelijk. Fysiotherapie is overigens niet de enige vorm van zorg die onder druk staat. Al eerder luidde Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, de noodklok over de toekomst van de zorg. Hij waarschuwde zelfs dat we ‘Amerika achterna gaan’.

Dat investeren in fysiotherapie loont, blijkt uit recente rekenmodellen: volgens het Zorginstituut Nederland kan de zorgsector jaarlijks ruim 34 miljoen euro besparen bij letsel aan kniebanden en meniscus, en 21 miljoen euro bij bepaalde vaataandoeningen, als fysiotherapie tijdig en toegankelijk wordt ingezet.

