Gebruikers van flitsapps krijgen twee keer zo vaak een boete: zo dit dat

Flitsapps die je waarschuwen voor flitspalen en snelheidscontroles, dat klinkt als een slimme zet. Toch krijgen automobilisten die zo’n flitsapp gebruiken juist vaker een boete dan wie zonder rijdt. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Van de flitsappgebruikers kreeg 41 procent het afgelopen jaar minstens één bekeuring, tegenover 19 procent van de bestuurders zonder digitale hulp.

Opvallend? Zeker. De apps zijn immers bedoeld om je uit de handen van de boetemachine te houden. Maar het lijkt erop dat ze bestuurders juist in slaap sussen. Als de app niks meldt, trappen sommigen het gaspedaal wat dieper in, met als gevolg: kassa voor het CJIB.

Flitsapps vooral gebruikt door jongeren

Vooral jongeren krijgen vaker een boete. In de groep van 18 tot 29 jaar werd liefst 45 procent beboet. Ter vergelijking: bij 60-plussers was dat slechts 16 procent. Jongeren gebruiken niet alleen vaker een flitsapp, ze voelen zich ook benadeeld door hun autoverzekering.

Bijna twee derde vindt de premie te hoog en noemt het leeftijdsdiscriminatie. Toch zit daar volgens experts een logische reden achter: jongeren hebben minder rijervaring, geen schadevrije jaren en zijn vaker betrokken bij verkeersovertredingen.

Ook tussen de seksen zijn de verschillen duidelijk. Mannen krijgen beduidend vaker een bekeuring: 33 procent tegenover 21 procent van de vrouwen. Ze maken bovendien vaker gebruik van flitsapps. Of dat nou helpt, is dus maar de vraag.

Meer kilometers, meer kans op flits

Dat flitsappgebruikers vaker op de bon gaan, heeft waarschijnlijk ook te maken met hun rijgedrag. Ze zitten simpelweg meer op de weg. Meer kilometers betekent nu eenmaal meer kans om betrapt te worden. Maar waar de app eigenlijk als hulpmiddel dient, kan het dus averechts werken als je blind vertrouwt op meldingen.

De conclusie is duidelijk: wie echt boetes wil vermijden, kan beter niet alleen op technologie vertrouwen. Niet elk flitspunt wordt gemeld en snelheid aanpassen alleen bij een waarschuwing is vragen om problemen. De app is een handig hulpmiddel, maar geen vrijbrief om harder te rijden. Je voet iets van het gas halen is nog altijd de simpelste en goedkoopste manier om boetes en ongelukken te voorkomen.

Wat kost een beetje haast?

Metro schreef het afgelopen april al: de verkaarsboetes zijn nog nooit zo hoog geweest. Even te hard rijden of door rood knallen kan je flink wat euro’s kosten. Binnen de bebouwde kom betaal je al 93 euro voor 10 km/u te hard, bij 30 km/u loopt dat op tot ruim 400 euro.

Buiten de bebouwde kom of op de snelweg zijn de bedragen iets lager, maar ook daar geldt: hoe harder je rijdt, hoe harder de klap voor je portemonnee. Een rood licht negeren? Dat kost je tegenwoordig 310 euro, exclusief administratiekosten van 9 euro per boete. Kortom: die paar seconden winst kunnen je zomaar een halve maand boodschappen kosten.

