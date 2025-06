Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tropische temperaturen dwarsbomen festival op A10: 30.000 minder mensen welkom

Dit weekend verandert de A10 even in het grootste feestterrein van Nederland, maar de zon lijkt roet in het eten te gooien. Door de voorspelde hitte wordt het aantal bezoekers van het Festival op de Ring flink teruggeschroefd.

Van de oorspronkelijke 283.000 bezoekers mogen er nog maximaal 253.000 komen. Dat betekent dat 30.000 mensen met een eerder afgenomen kaartje alsnog thuis moeten blijven.

Asfalt wordt bakplaat

De reden voor de ingreep? De temperatuur van het asfalt kan oplopen tot een verzengende 50 graden. En dat is niet zonder risico’s. De snelweg is niet ontworpen als festivallocatie, laat staan bij tropische hitte. Hitte-uitputting, uitdroging en verbranding liggen op de loer. Daarom is extra ruimte nodig om de veiligheid van de aanwezigen te garanderen.

Eerder deze week klonk al een waarschuwing van experts: met de verwachte zonkracht kun je binnen een kwartier verbranden.

Hardlopen in de hitte

Alsof feesten op een snelweg nog niet bijzonder genoeg is, staat er ook een hardloopwedstrijd van 7,5 kilometer op het programma. Die gaat vooralsnog gewoon door, maar de hitte kan daar alsnog verandering in brengen. Als de temperaturen verder stijgen, sluit de organisatie niet uit dat onderdelen worden aangepast of afgelast. Het is dus nog even spannend voor de sportievelingen onder de bezoekers.

Het Rode Kruis bereidt zich voor op een warme, drukke dag. De organisatie roept feestgangers en hardlopers op om goed voorbereid te komen: drink voldoende water, smeer je in, zoek de schaduw op en neem rust als dat nodig is. Vooral in combinatie met alcohol of drugs kan hitte extra gevaarlijk zijn. ‘Weet waar je aan begint’ is het motto van de hulpverleners.

Festival A10 op de langste dag van het jaar

Niet alleen de temperatuur speelt een rol, ook de timing maakt het pittig. Het festival speelt zich af op de langste dag van het jaar, wat betekent dat de zon extra lang en fel schijnt. Tussen drie en zes uur ’s middags worden de heetste uren van de dag verwacht.

Wie op dat moment midden op het asfalt staat te dansen, moet dus extra alert zijn. Bescherming door middel van zonnebrandcrème, een pet en een flesje water is nodig.

Geen nieuw festival voor pechvogels

Slecht nieuws voor wie hoopte op een last minute kaartje. De teruggevorderde 30.000 tickets worden niet opnieuw uitgegeven. Er komt ook geen alternatief feest voor de thuisblijvers. Veiligheid staat voorop en dat betekent simpelweg: minder mensen op de snelweg, meer ruimte om te ademen. Ondanks de beperkingen belooft het Festival op de Ring een unieke ervaring te worden.

Reacties