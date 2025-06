Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Femke Halsema naar Pride Boedapest? Doe eerst wat aan Amsterdam’

Femke Halsema heeft het plan opgevat om misschien naar de Pride in Boedapest te gaan. De burgemeester van de hoofdstad zou dat gaan doen op kosten van de gemeente Amsterdam. Bij Nieuws van de Dag reageerden Telegraaf-verslaggever Marijn Schrijver en Raymond Mens.

Pride Boedapest werd onlangs verboden en daar gaan velen niet in mee. Ook het college van Amsterdam – dat zelf een beroemde Pride heeft – wil een delegatie naar Hongarije sturen, inclusief burgemeester Femke Halsema. Dat laatste is nog niet bevestigd. Eerder deed de Tweede Kamer ook al een oproep, om juist wel naar de Pride in de Hongaarse hoofdstad te gaan (toen kabinet Schoofs-1 nog bestond).

‘Pride niet goed voor kinderen’

Ondanks het verbod voor een Pride in Boedapest, wordt deze eind juni toch gehouden. De regering in Hongarije vindt, bij monde van premier Viktor Orbán, dat je kinderen tegen zoiets als Pride moet beschermen. Wie toch meedoet, riskeert een boete van 500 euro. De burgemeester van Boedapest vindt dat de mars wel moet kunnen. Hij heeft andere burgemeesters in Europa opgeroepen om naar Hongarije te komen. Dat bericht bereikte dus ook Femke Halsema in Amsterdam. Telegraaf-stadsverslaggever Marijn Schrijver in Nieuws van de Dag, de video kun je hierboven zien: „Er gaat in ieder geval een wethouder naartoe en misschien zelfs Halsema.”

Daar zou ik eerst wat aan doen voordat je in Hongarije gaat vertellen hoe het moet.

‘Halsema moet Amsterdam veilig maken’

Raymond Mens, ook aan de desk: „Ik ken verschillende homostellen die echt niet hand in hand door Amsterdam durven te lopen. Daar zou ik eerst wat aan doen voordat je in Hongarije gaat vertellen hoe het moet.” Wierd Duk, ook van De Telegraaf, vult hem aan: „Dat is de ironie. In Boedapest kun je als homoseksuelen wél hand in hand over straat.” Mens: „Je kunt er beter voor zorgen dat het in Amsterdam veilig is.”

