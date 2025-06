Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Experts slaan alarm na chaos en onveilige situaties festival Op de Ring in Amsterdam

Beveiligers die worden mishandeld, bezoekers die massaal over hekken klimmen en treinverkeer dat stilgelegd moet worden: festival Op de Ring in Amsterdam liep op bepaalde momenten flink uit de hand. Vooral rond de twee drukste podia was het raak, melden veiligheidsexperts aan Het Parool.

„Op een ander festival zou dit nooit zijn goedgekeurd”, klinkt het.

Experts hebben kritiek op het festival op de Ring

Een van de experts die kritiek heeft is Marit Elders, directeur van de Event Safety Academy. Ze adviseert al jaren gemeenten en hulpdiensten bij het opstellen van veiligheidsplannen. Volgens haar zijn er serieuze fouten gemaakt tijdens het festival op de Ring, vertelt ze tegen Het Parool. „Als dit evenement door een andere partij dan de gemeente zelf was georganiseerd, is het maar de vraag of er überhaupt een vergunning zou zijn afgegeven.”

Vooral het feit dat mensen ongehinderd over hekken klommen, baart haar zorgen. „Dat gebeurde niet incidenteel, maar op grote schaal. Bezoekers bereikten via deze route zelfs station RAI door het spoor over te steken.” Volgens Elders zijn daar normaal gesproken extra stevige veiligheidsmaatregelen voor nodig. „Het treinverkeer moest stilgelegd worden. Dat zegt eigenlijk alles.”

De beveiliging bleek op meerdere plekken te licht. Een vrouwelijke beveiliger werd mishandeld tijdens een van de piekmomenten. Elders noemt de situatie zorgwekkend. „Je kunt hier echt veel van leren. Vooral op het gebied van crowd control is er veel misgegaan. Het ging niet meer om gezelligheid, maar om veiligheid.”

Tienduizenden bezoekers

Het festival op de Ring trok in totaal tienduizenden bezoekers, verspreid over verschillende locaties langs de ring A10. Het evenement is bedoeld als een cultureel cadeau aan de stad, maar roept nu vragen op over hoe ver je kunt gaan in het gebruik van openbare ruimte voor massa-evenementen.

De gemeente Amsterdam heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Wel is aangekondigd dat er een evaluatie volgt. Elders hoopt dat daar niet alleen naar bezoekersaantallen wordt gekeken, maar vooral naar wat er misging en hoe het de volgende keer veiliger kan.

