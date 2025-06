Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Leerlingen hoeven kwijtgeraakt Engels examen niet opnieuw te maken

Stel je voor: je zwoegt maandenlang voor je eindexamen, levert het bij de centrale examens netjes in en vervolgens raakt het kwijt. Precies dat gebeurde bij 25 havo-leerlingen van RSG Slingerbos in Harderwijk. Hun Engels examen verdween spoorloos tijdens het verzendproces naar een tweede corrector. Maar goed nieuws: ze hoeven het examen niet opnieuw te maken.

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Onderwijs en Emancipatie) heeft besloten dat de eerste correctie voldoende is om een officiële uitslag op te baseren. Wie tóch een tweede correctie wil, mag het examen vrijwillig opnieuw maken.

Eerste correctie telt gewoon mee

„Ik vind een tweede correctie heel belangrijk, maar het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Voor mij wegen de nadelige effecten voor de leerlingen dan zwaarder. Zij zouden opnieuw examen moeten doen, terwijl ze niks aan de oorzaak van het kwijtraken konden doen”, aldus Paul.

De examens zijn zoekgeraakt nadat de school ze naar een andere school stuurde voor controle. Normaal gesproken worden eindexamens eerst nagekeken door een docent van de eigen school. Daarna gaan ze fysiek naar een andere school voor een tweede correctie, om de beoordeling zo eerlijk mogelijk te maken.

Die tweede corrector checkt of het cijfer klopt en of er misschien punten over het hoofd zijn gezien. Pas daarna wordt het definitieve cijfer vastgesteld. Maar in Harderwijk ging het dus mis tijdens die tussenstap: de examens raakten kwijt.

Examen moet gekopieerd worden

„Voor mij speelt mee dat het examen door de eerste corrector is nagekeken vanuit het idee dat er wel tweede correctie zou zijn”, vult de staatssecretaris aan. En daarom mogen de cijfers vanuit de eerste correctie gebruikt worden als officieel cijfer.

Er waren geen kopieën gemaakt en dat is meteen een les, vindt de staatssecretaris: scholen moeten voortaan verplicht een kopie maken van gemaakte examens. Paul overweegt die eis nu officieel in het examenproces op te nemen.

Herexamens starten vandaag

De eindexamens van het voortgezet onderwijs lopen niet altijd soepel in Nederland. Zo moesten leerlingen een aantal jaar geleden extra lang wachten op hun uitslag en komen er jaarlijks veel klachten binnen bij de Eindexamenklachtenlijn van het LAKS.

Voor wie nog een herexamen moet doen, breekt vandaag een spannende week aan. Deze leerlingen hebben nog één kans voor het halen van hun middelbare schooldiploma. Last van examenstress? Metro geeft je een aantal praktische tips.

Vorige Volgende

Reacties