Droogte in het land houdt aan, maar waarom worden mensen vaak boos bij dat nieuws?

2025 behoort op dit moment tot de 5 procent droogste jaren. En de droogte houdt volgens weerdienst Weeronline nog wel even aan. Vaak reageren mensen furieus op dit soort berichten. Waarom gelooft de huis-tuin-en-keukenweerman of -vrouw de meteoroloog niet?

Als er minder regen valt dan er verdampt, ontstaat een neerslagtekort. Begin april schreef Metro daar ook al over. Die maand startte met ‘records droog en zonnig’ (en veel Saharazand). Aan het begin van dit groeiseizoen zijn de tekorten al flink opgelopen. Op 24 mei bereikte het neerslagtekort een piek van 129 millimeter.

Droogte heviger dan in het recordjaar

Sinds 25 mei hebben we in Nederland met een wisselvalliger weerbeeld te maken. Hierdoor zijn de neerslagtekorten minder groot geworden. Het tekort daalde tijdelijk naar 115 millimeter, maar de afgelopen dagen was het vaak droog en is het neerslagtekort toch weer toegenomen. Zondag was er een gemiddeld tekort van 125 millimeter. Daarmee is de droogte volgens Weeronline momenteel erger dan in het recordjaar 1976.

Boosheid bij nieuws over droogte

Als meteorologen nieuwtjes over droogte naar buiten brengen, zijn de rapen op social media vaak gaar. Nu zijn reacties op deze platformen nogal vaak ‘boos’, bij sommige onderwerpen kun je er de klok op gelijk zetten. Zoals bij een nieuwsbericht als deze dus. ‘Want het afgelopen najaar heeft het toch alleen maar geregend?’ En ‘vorige week vielen er toch nog buien?’ Als media over het veranderende klimaat schrijven, hangen velen direct in de gordijnen.

Mensen denken dan gelijk dat je een klimaatstatement wil maken.

Hoe komt dat toch? Waarom worden mensen die ervoor doorgeleerd hebben regelmatig niet geloofd? Jaco van Wezel – je ziet hem in de video hierboven – is meteoroloog bij Weeronline en merkt de reacties (uiteraard) ook. Van Wezel geeft graag uitleg: „Wij zien de boosheid ook. Niet alleen bij berichten over droogte, maar ook als je het bijvoorbeeld hebt over warmterecords. Mensen denken dan gelijk dat je een klimaatstatement wil maken. Wat we echter met deze berichten willen laten weten, is dat als het misschien wel wat heeft geregend, de droogte niet opeens geen issue meer is.”

Vorige week nog regen

Jaco van Wezel weet ook dat we vorige week wat regen hebben gehad. „Dat is fijn, want je tuintje heeft weer wat water gehad. Het grondwater is daarmee echter niet echt opgelopen. Als we nog veel droogte krijgen deze zomer, dan is dat wel degelijk een issue. Voor de landbouw, voor de drinkwatervoorziening en de rivierstanden zijn nog heel laag. Dat heeft wel degelijk impact natuurlijk. Droogte speelt nog, ondanks dat het geregend heeft. Mensen vinden dat misschien moeilijk te begrijpen, omdat ze de grond in hun eigen tuin nat zien.”

Droogte door een wankel evenwicht

Wat je vaak op sociale media leest is ‘ja maar in het najaar heeft het zoveel geregend, dus…’ Van Wezel daarover: „Dat het toen veel regende is fijn hoor. Bomen hebben door de natte voorgeschiedenis bijvoorbeeld nergens last van gehad. We zien gras nu ook herstellen, dus we mogen blij zijn dat het wat wisselvallig is. Maar er is wel een wankel evenwicht. Het hoeft maar een paar weken heet en droog te zijn en dan steken de berichten over neerslagtekort de kop weer op.”

Van Wezel zegt tot slot dat hij merkt „dat het een gevoelig onderwerp blijft”. Maar: „Dat het onlangs geregend heeft, is heus een positieve noot. Het stabiliseert tijdelijk het probleem. Het had ook door kunnen gaan met die droogte en dan zouden we dik boven de recordjaren zitten. Nu zitten we nog steeds bij de 5 procent droogste jaren, maar het meest extreme randje is er even vanaf.”

Weersvoorspelling

Hoewel er tot het weekend dagelijks kans is op regen of buien, zijn er ook vaak droge perioden, waardoor de neerslagtekorten verder toe lijken te nemen. Donderdag is het tekort dan waarschijnlijk 137 millimeter. Dit jaar blijft tot donderdag dan ook droger dan het recordjaar. In het pinksterweekend valt er waarschijnlijk meer regen. De neerslagtekorten dalen dan tijdelijk naar 127 millimeter. Dat betekent dat het tekort weer onder het recordjaar uitkomt. Toch blijft 2025 ook dan nog een van de 5 procent droogste jaren.

Na het pinksterweekend krijgen we weer vaker met droogte te maken. Het neerslagtekort neemt dan waarschijnlijk toe naar 145 millimeter. Daarmee wordt het recordjaar nog niet ingehaald. Waterstanden van rivieren zullen echter dalen, waardoor schepen minder lading kunnen meenemen. Daarnaast gelden tijdelijke verboden voor het onttrekken van grondwater en waterschappen houden zoveel mogelijk zoet water vast.

