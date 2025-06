Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Driekwart van de jonge vrouwen werd het afgelopen jaar seksueel geïntimideerd

Driekwart van de jonge vrouwen werd het afgelopen jaar in het openbaar seksueel geïntimideerd. Ze werden bijvoorbeeld nagefloten, nageroepen, achtervolgd of aangerand. Hoewel straatintimidatie sinds kort strafbaar is, deed maar 4 procent van de slachtoffers aangifte. Veel vrouwen wapenen zichzelf, door bijvoorbeeld een sleutels tussen hun vingers te doen of net te doen of ze bellen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 2000 vrouwen onder de 35 jaar. Eerder bleek al dat seksuele intimidatie op de werkvloer een groot probleem is.

Wet tegen straatintimidatie

Sinds vorig jaar is er een wet die straatintimidatie strafbaar maakt. Daders kunnen worden bestraft met maximaal drie maanden cel of een boete krijgen tot 10.000 euro. Uit cijfers die EenVandaag opvroeg bij de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat tot nu toe twintig mensen werden veroordeeld.

De voornaamste reden die wordt aangevoerd om geen aangifte te doen is dat de slachtoffers bang zijn dat het niet erg genoeg was. Ook slachtoffers van een zwaar vergrijp, zoals aanranding of gedwongen seksuele handelingen, melden het vaak niet omdat ze het „niet nodig” vonden of „te licht” vonden. Bovendien speelde de vermeende lage pakkans van de dader een rol om geen aangifte te doen. 11 procent van de slachtoffers die zoiets heftigs meemaakte deed wel aangifte van hun nare ervaring, blijkt uit het onderzoek.

Van de meisjes die naar de autoriteiten stappen na een ongewenste seksuele ervaring, wordt ruim een kwart niet serieus genomen, bleek eerder al. Bij sommigen werd het zelfs afgeraden om aangifte te doen.

Seksuele intimidatie in verschillende vormen

De seksuele intimidatie komt in vele vormen. Zes op de tien jonge vrouwen werden afgelopen jaar nagefloten. Bijna de helft (46 procent) kreeg iets vervelends naar zich toe geroepen en 45 procent werd op een seksuele manier aangestaard.

In sommige gevallen ging het nog verder. Een derde (33 procent) werd achtervolgd, een kwart (23 procent) werd ongewild aangeraakt en 15 procent zag dat iemand seksuele bewegingen maakte in haar richting.

Gevoel van veiligheid

Ruim de helft (55 procent) van de jonge vrouwen voelt zich ’s avonds niet veilig op straat, ’s nachts is dat zelfs tweederde (64 procent). Veel vrouwen nemen zelf maatregelen om nare ervaringen op straat te voorkomen. Driekwart loopt of fietst sneller in het donker, de helft deelt haar live-locatie als ze op pad gaat en een kwart doet regelmatig alsof ze belt. Daarnaast loopt 41 procent regelmatig of altijd met een sleutelbos tussen de vingers, of een ander voorwerp dat kan dienen als wapen voor het geval van nood.

Meer dan eens wordt benoemd dat de daders een migratieachtergrond hadden, maar meerdere slachtoffers benadrukken dat het mannen van alle leeftijden, afkomsten en lagen uit de samenleving zijn. Het is geen migrantenprobleem, maar een mannenprobleem, klinkt er.

