Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dertigers anno 2025: minder huisje-boompje-beestje en kinderen op latere leeftijd

Een koophuis, een vaste baan, een partner én kinderen? Voor veel dertigers is dat anno 2025 allesbehalve vanzelfsprekend. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) blijkt dat dertigers minder vaak gesetteld zijn dan tien jaar geleden.

Ze wonen vaker nog bij hun ouders, hebben minder vaak een eigen huis en stellen gezinsvorming uit. Toch wordt er nog steeds aan de weg getimmerd, alleen in een wat trager tempo.

Metro sprak eerder al met psycholoog Nienke Wijnants over het dertigersdilemma, dat hier wellicht aan kan bijdragen.

Minder huizen, minder kinderen, minder vastigheid

Volgens het onderzoek had 51 procent van de dertigjarigen in 2021 een eigen woning, terwijl dat in 2011 nog 62 procent was. Ook het aantal ouders in deze leeftijdsgroep daalde van 39 naar 35 procent. Samenwonen en vast werk zijn minder vanzelfsprekend dan tien jaar geleden.

Vooral dertigers zonder werk of met een flexcontract blijven achter: zij wonen minder vaak samen, hebben minder vaak een kind en zijn veel minder vaak huiseigenaar.

Dertigers met vaste baan meestal wel gesetteld

Dertigers met een vaste baan zijn nog het meest „volgens het boekje”: 63 procent heeft een koopwoning, bijna 70 procent woont samen en ruim een derde is ouder. Onder mensen zonder werk of in opleiding ligt dat een stuk lager. In die groep heeft slechts 20 procent een eigen huis.

In 2024 werden 77.000 mannen voor het eerst vader, zij waren toen gemiddeld 32,9 jaar, schreef Metro eerder. Dat is tweeënhalf jaar ouder dan de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen (30,4). De meeste vaders waren tussen de 30 en 40 jaar oud. Slechts een kleine groep mannen wordt voor zijn 25ste vader, en boven de 50 zijn het er ook niet veel meer dan een paar duizend per jaar.

Dertig jaar geleden werden mannen gemiddeld op een leeftijd van 31,6 jaar vader, en vrouwen op een leeftijd van 28,9 jaar moeder.

Moeders zijn in de meerderheid

Nederland telt volgens de cijfers 4,2 miljoen vaders, tegenover 4,9 miljoen moeders. Dat verschil is het grootst bij jongeren onder de 25: drie keer zoveel moeders als vaders. Dat komt doordat vrouwen eerder moeder worden en gemiddeld ouder worden dan mannen. Ook blijft een deel van de mannen kinderloos of wordt niet als vader geregistreerd, bijvoorbeeld omdat ze hun kind (nog) niet hebben erkend.

Conclusie: we leven langer, kiezen bewuster en nemen vaker de tijd voor grote levensbeslissingen. Het ouderwetse beeld van op je 28ste alles op een rij lijkt definitief achterhaald. Maar geen zorgen: met gemiddeld 33 jaar bij het eerste kind is er nog genoeg tijd om uiteindelijk toch die sleutel, partner én kinderwagen binnen te hengelen.

Reacties