Defensie kan door stikstof nergens oefenen: ‘Als je geen veiligheid hebt, hebben we niks’

Is er eindelijk extra geld voor defensie, dreigt stikstof alsnog roet in het eten te gooien. Uit een geheim TNO-rapport, onderschept door De Telegraaf, blijkt dat trainingen en uitbreidingen op bijna alle locaties in gevaar zijn. Hierdoor komt zelfs het behalen van nieuwe NAVO-doelen onder druk te staan.

Nieuws van de Dag ging gisteravond op SBS6 met Dilan Yesilgöz (partijleider VVD) en Amerika-deskundige Ramon Mens op het rapport in. Daarover schreef De Telegraaf dat de krijgsmacht tientallen miljarden euro’s extra in het vooruitzicht gesteld krijgt om te groeien. Maar ondertussen dreigen stikstofregels die beoogde groei volledig lam te leggen.

Noodklok over defensie

Het grote probleem volgens demissionair staatssecretaris Tuinman is dat vergunningen niet meer dreigen te worden verstrekt, terwijl defensie relatief weinig stikstof uitstoot. „De vergunningverlening moet worden losgetrokken, we hebben voor onze veiligheid geen keuze.” Tuinman luidt de noodklok. „Ik steek mijn handen niet in het vuur voor onze veiligheid als we niet kunnen oefenen.”

Dat laatste is Dilan Yesilgöz met hem eens, blijkt uit de video die je hierboven kunt zien. En de uitgaven voor defensie moeten van het kabinet omhoog om de zogeheten NAVO-norm te halen. Metro schreef daar gisteren over en vergeleek de uitgaven voor defensie van Nederland met de van de landen om ons heen.

Zijn de natuur en stikstof dan belangrijker dan defensie en onze veiligheid?, krijgt Yesilgöz voorgelegd. „Nee, ik denk uiteindelijk niet. Als je geen veiligheid hebt, hebben we helemaal niks. Onze veiligheid (het belangrijkste onderwerp ook voor Gen Z) staat wel direct onder druk, mede door Poetin. Dat betekent dat we serieus in onze defensie moeten investeren. We hebben veel te lang geleund op de Amerikanen en bondgenoten, dat zij wel voor onze veiligheid zouden zorgen. Ik denk dat dat extreem naïef is en in deze tijd sowieso niet houdbaar. Dat betekent dat we zelf moeten investeren. Dat doe je niet alleen met geld, maar dat doe je ook door ruimte voor defensie te creëren. We zijn maar een klein landje, dan is misschien niet altijd even leuk als dat in je achtertuin is.”

