‘Misleiding met nepkortingen en onvolledige prijzen’: Consumentenbond wil dat Booking consumenten vergoedt

De Consumentenbond begint samen met de stichting Consumenten Competition Claims (CCC) een claimprocedure tegen Booking.com om kunstmatig hoge hotelprijzen. De bekende hotelboekingsite heeft volgens de organisaties jarenlang concurrentieregels geschonden, en daarom zou een vergoeding voor consumenten op zijn plaats zijn.

De schade kan uiteenlopen van tientallen tot enkele honderden euro’s per consument. In totaal gaat het om honderden miljoenen euro’s aan schade, becijferen de claimclubs. Ze stellen dat alle Nederlandse consumenten schade hebben geleden die vanaf 1 januari 2013 minimaal één keer een hotelkamer hebben geboekt via Booking.com.

„Consumenten betalen al jarenlang te veel voor hun hotelkamers”, legt CCC-voorzitter Bert Heikens uit. „Wij hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat Booking sinds januari 2013 concurrentieregels en consumentenrecht schendt. Via illegale afspraken en gedragingen zorgt Booking.com ervoor dat hotels geen lagere prijzen en betere voorwaarden kunnen aanbieden. Verschillende Europese toezichthouders hebben ook al vastgesteld dat Booking.com onrechtmatig handelt.”

Gedupeerden verzamelen

Na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van vorig jaar was er al speculatie dat Booking.com weleens veel claims tegemoet zou kunnen zien. Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar spreekt van „misleiding”. „Het platform gebruikt bijvoorbeeld nepkortingen, onvolledige prijzen en verzonnen schaarste. Met dat soort ‘dark patterns’ beïnvloedt Booking.com de keuzes die consumenten maken. En dat is niet toegestaan volgens Nederlandse en Europese regels.”

De eerste stap in het proces is nu om gedupeerden te verzamelen. De juridische actie zelf neemt CCC voor zijn rekening. De Consumentenbond steunt CCC en verzamelt en registreert consumenten die mee willen doen aan de Booking Claim. Zij betalen in eerste instantie niets, maar als de claim wordt toegewezen moeten ze tot een kwart van hun vergoeding afdragen.

Andere aanbieders

Volgens de Consumentenbond behoren niet alleen mensen die bij Booking.com zelf boekten tot de gedupeerden. Ook mensen die hebben geboekt via andere websites voor onlinehotelboekingen zoals Agoda en Expedia kunnen zich aanmelden, evenals mensen die via de website van een hotel zelf kamers reserveerden. Door het handelen van Booking.com zouden hun prijzen eveneens hoger kunnen zijn uitgekomen.

