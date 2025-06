Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bus, tram en metro worden opnieuw duurder: ritje kost je straks 4 procent extra

Reizigers die dagelijks de bus, tram of metro pakken, moeten er ook volgend jaar weer iets dieper voor in de buidel tasten. In 2026 stijgen de ov-prijzen naar verwachting met zo’n 4 procent. De oorzaak van de steeds duurder wordende ritjes? Hogere kosten bij de vervoerders, bijvoorbeeld door stijgende lonen.

De jaarlijkse verhoging is geen verrassing. Stads- en streekvervoerders baseren hun tarieven op berekeningen van DOVA, de organisatie die gemeenten en provincies in het ov vertegenwoordigt. Voor 2026 komt DOVA uit op een kostenstijging van 3,86 procent, en dat percentage nemen vervoerders doorgaans over in hun tarieven.

Concreet betekent dat: wie nu een ritje van 10 euro maakt, betaalt volgend jaar bijna 10,40 euro. De prijsstijging geldt ook voor regionale treinen van vervoerders zoals Arriva en Keolis.

NS-ticket nog harder in prijs omhoog

De verhoging van de NS-tarieven staat los van deze cijfers, maar ook daar is slecht nieuws voor de reiziger: een treinkaartje wordt in 2026 waarschijnlijk zo’n 12 procent duurder. Dat is fors meer dan de verhoging in het regionale ov.

De overheid kan een stokje steken voor de prijsstijgingen, maar doet dat niet automatisch. Vorig jaar hield het kabinet de NS-verhoging nog tegen, maar of dat opnieuw gebeurt, is onzeker. Maar als de politiek wil voorkomen dat stads- en streekvervoer duurder wordt, moet het de vervoerders wel financieel tegemoetkomen.

De afgelopen weken hebben medewerkers van de NS meermaals gestaakt om aandacht te vragen voor hun hoge werkdruk, betere arbeidsvoorwaarden en een eerlijkere loonverdeling.

25 procent duurder in vier jaar tijd

Sinds 2022 zijn de ov-prijzen in rap tempo gestegen. Begin dit jaar kwam er al 3,4 procent bij, in 2024 was dat zelfs bijna 12 procent, en in 2023 ruim 7 procent. Tel je alles op, dan kost een ritje straks tussen de 25 en 30 procent meer dan vier jaar geleden.

Als de kosten blijven stijgen en de politiek niet structureel ingrijpt, wordt het ov voor veel mensen steeds minder betaalbaar. Dat is extra wrang voor wie juist duurzaam wil reizen of geen auto kan veroorloven. Vervoerders waarschuwen al langer: zonder extra geld van het Rijk moeten ze niet alleen de prijzen verhogen, maar ook ritten schrappen. Dat raakt vooral de reiziger in de regio. Zonder actie dreigt duurder én minder ov.

In Nederland is er in verschillende regio’s en voor verschillende doelgroepen gratis openbaar vervoer aanwezig. Benieuwd hoe dat in jouw regio zit? Metro vertelt het je hier.

Reacties