Botsing Yesilgöz en Wierd Duk bij Nieuws van de Dag: ‘Onzin!’

Het clashte gisteravond even flink tussen VVD-leider Dilan Yesilgöz en Telegraaf-verslaggever Wierd Duk. De aanleiding: een oude video waarin schrijver Arnon Grunberg uit de school klapte over ambtenaren op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Net als in alle talkshows ging het gisteren zo ongeveer alleen over de val van kabinet Schoof-1. Zo ook in Nieuws van de Dag op SBS6, dat naast Dilan Yesilgöz ook Caroline van der Plas van BBB als gast had. Het programma trok ook met een verslaggever naar PVV-bolwerk Heerlen, om ‘het sentiment te peilen‘ over de dag van gisteren.

Grunberg over strengste asielbeleid ooit

In een getoonde video, die je ook hierboven kunt zien, zei schrijver Grunberg in een oude uitzending van Buitenhof over ‘het strengste asielbeleid ooit’ onder meer de volgende woorden: „Dat is voor de bühne. Ik heb een lezing gegeven voor ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid die zich bezighouden met asielzaken (…). Ze zeiden ‘wij als ambtenaren – ik hoop dat ze me het niet kwalijk nemen dat ik het nu vertel – zullen er alles aan doen om zand in de machine te strooien. En daarvoor zijn wij er ook, daarom is die vierde macht er. Om de democratie wat stroperig te maken.’ Dat is toch interessant om te weten?”

Ik heb zelf in een app-groep gezeten van ambtenaren van Buitenlandse Zaken, die tegen het beleid van de minister ingingen.

Duk, Yesilgöz en Van der Plas

Caroline van der Plas neemt het in Nieuws van de Dag vervolgens op voor de ministers die gisteren zijn opgestapt of nu demissionair werken. Dilan Yesilgöz schudt meermaals het hoofd voor zij aan het woord komt. Wierd Duk pakt echter eerst het woord: „Ik heb zelf in een app-groep gezeten van ambtenaren van Buitenlandse Zaken, die tegen het beleid van de minister ingingen. De mate van sabotage in die app-groep was echt niét normaal.”

Dan wordt het Yesilgöz iets te gortig. Zij vertelt over hoe het er in haar tijd als minister van Justitie en Veiligheid (2022-2024) aantoe ging en klinkt er „onzin!”

